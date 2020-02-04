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«Наступил момент истины» — Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Путиным

04.02.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

«Наступил момент истины» — Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», сообщает БЕЛТА.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. — Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. «Но если вы пообещали за 5 лет (когда «Белтрансгаз» купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — заметил белорусский лидер.

«Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео (Госсекретарь США. — Прим. БЕЛТА) приехал. Завтра Трамп приедет… Что они будут делать?» — отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь как суверенная и независимая страна определяет, какую проводить внешнюю политику. «Или мы этим навредили России? Нет», — добавил он.

«По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла — они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это «медведь» — огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад, и больше никуда, — отметил Александр Лукашенко. — А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом».

Президент, отвечая на вопросы журналистов, коснулся темы переговоров вокруг поставок энергоресурсов. «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил глава государства.

Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент вместе с тем констатировал, что даже в российских СМИ, несмотря на пропаганду, появились и здравые голоса, которые говорят, что с белорусами так нельзя.

«Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили — $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги», — констатировал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество. «Нет, не хочется. Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?» — заметил глава государства.

«Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе — до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха», — подчеркнул Президент.

«Поэтому не надо бояться. Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. — Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде», — резюмировал Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава белорусского государства заявил...
 
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