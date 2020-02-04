Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда»

Источник материала: Радзiма





Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», сообщает БелТА .

Глава государства в Добруше ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован.

«На сегодняшний день в чем проблема? Что осталось?» — спросил Александр Лукашенко.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.

«А зачем столько денег для этого (около $83 млн. — Прим. БелТА), если все есть?» — задал вопрос Президент.







Как доложили главе государства, половина этих средств будет выплачена австрийской компании Andritz, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве. «Австрийская компания — лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод», — отметил Юрий Назаров.

Австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш технику. В перспективе наладить производство этих узлов можно и в Беларуси.

«Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, — подчеркнул Александр Лукашенко. — За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело».







Президент на предприятии посетил цех деревоподготовки, энергоцентр и цех картоноделательной машины, ознакомившись с техническим переоснащением завода. Причем тематика импортозамещения звучала на протяжении всего посещения завода. По мнению главы государства, на неиспользуемых площадках добрушской фабрики можно было бы организовать производство упаковки из картона, который вскоре будет выпускаться на заводе. На предприятии уже есть соответствующие планы, их детально проработают в ближайшее время. Однако пока здесь, например, делают тетради, а обложки к ним закупают на других предприятиях.

«Безобразие. Все это надо делать у себя. Это импортозамещение», — обратил внимание Александр Лукашенко.