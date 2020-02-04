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Молодые осиповичские активисты получили награды

04.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

На волне позитива

Утро минувшего четверга в МПЦ «Ровесник» началось громко: здесь собрались самые яркие представители районной организации Белорусского республиканского союза молодежи. Повод приятный: подведение итогов и награждение лучших в ходе торжественного отчетного собрания.

Своей активностью, яркими массовыми акциями, ежедневной деятельностью БРСМ регулярно доказывает: в нашей стране много талантливой, одаренной, с уверенностью глядящей в будущее и не жалеющей свободного времени для общества молодежи. Например, немало добрых дел на счету волонтеров. Примечательно, что уже не впервые на этой стезе выделяются осиповчане: волонтерский отряд СШ № 4 «Дорогою добра» вновь стал первым в республике среди учреждений среднего образования — моменты их ежедневной деятельности гостям мероприятия продемонстрировал видеоролик.

Молодые осиповичские активисты получили награды
Молодые осиповичские активисты получили награды

Смотреть на привычные вещи по-новому, создавать и предлагать для реализации что-то необычное, креативное давно стало привычным участникам республиканского проекта  «100 идей для Беларуси». В 2019 году строгие судьи областного этапа интеллектуального соревнования высоко оценили разработку и наших земляков 11-классников СШ № 4 Дмитрия Борисова и Дениса Ерошевича. В номинации «Био- и наноиндустрия» ребята рассмотрели вопрос «Использование хитозана в комплексной переработке молочной сыворотки». Уже скоро их идею обсудят на республиканском уровне. И кто знает, возможно именно она когда-нибудь сделает прорыв в промышленности.

В 2019 году с целью развития системы самоуправления в ОО «БРСМ» на принципах равноправия, гласности, коллективного и свободного обсуждения были созданы областной и республиканский Советы работающей молодежи. В их составах — и наш земляк, секретарь «первички» локомотивного депо Осиповичи Антон Попов. Именно он рассказал собравшимся в «Ровеснике» о системе деятельности этих органов, возможностях работающей на железнодорожном узле молодежи в соответствии с коллективным договором.

Познакомились присутствующие и со студенческими строительными отрядами Осиповщины: активисты движения из местного профтехколледжа выступили с тематическим вокально-танцевальным номером.


Молодые осиповичские активисты получили награды

И вот — торжественный момент: вручение билетов БРСМ новым членам организации, а также награждение тех, кто отличился в 2019 году. В декабре в состав райорганизации принято 147 юношей и девушек, 25 самых активных получили билеты на сцене. К слову, среди новичков разыграли и 3 полезных приза: «флешку», музыкальную колонку и портативное зарядное устройство.


Молодые осиповичские активисты получили награды

Дипломы I степени в районном и сертификаты за участие в областном этапах проекта «100 идей для Беларуси», кроме Дениса Ерошевича и Дмитрия Борисова, получили Полина Пинчук (гимназия) и Сергей Семашко (СШ № 1). Дипломом за победу в районном конкурсе на лучшую «первичку» наградили СШ № 4, а за активное участие в жизни райорганизации — СШ №№ 1, 2, гимназию, УПК и школы Дараганова, Ясеня, Жорновки и Лапичей. Около двух десятков представителей работающей и учащейся молодежи получили благодарности за личный вклад и активное участие в жизни районной организации БРСМ.


Молодые осиповичские активисты получили награды
Молодые осиповичские активисты получили награды

Итоги работы подвела первый секретарь райкома Елена Надеевец. Поблагодарив всех за сотрудничество, активную работу, энергию и энтузиазм, Елена выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество осиповичской молодежи и БРСМ. А еще попрощалась в должности молодежного лидера: вскоре районный комитет возглавит новый секретарь.


Молодые осиповичские активисты получили награды

Официальное торжественное мероприятие было действительно теплым и дружеским. Радость за одноклассников, коллег, знакомых, шутки ведущих, громкие аплодисменты и искренние эмоции — всё это создало ту неповторимую, почти семейную атмосферу, поддержать которую помогли и осиповичские артисты.

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

 
 
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На волне позитива Утро минувшего четверга в МПЦ «Ровесник» началось громко: здесь собрались самые яркие представители районной организации Белорусского...
 
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