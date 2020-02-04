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Лукашенко о деле сахарных директоров : Сказал всех под метлу в камеру

04.02.2020 14:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Торговый дом создали (задержанные директора сахарных комбинатов – прим. Myfin.by) – обычная прокладка. Можно было через концерн продать: договориться по цене и продать на рынке сахар. Поставили туда своих руководителей. С этих заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на российском рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов» – объяснил Александр Лукашенко.

Но больше всего президента возмутило то, что сахар по увеличенной цене продавали обратно на белорусский рынок.

«Там попались и с погонами люди. Сказал – всех под метлу в камеру. Даже самолет приказал развернуть, посадить в Минске и достать этих директоров. Жесточайшее будет отношение к этому» – отметил президент Беларуси.

Напомним, ранее в Беларуси были задержаны директора белорусских сахарных заводов. Комментариев от официальных органов по поводу задержания не было.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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