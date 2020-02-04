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Что опаснее: грипп или коронавирус? Показываем на цифрах
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 4 февраля, власти КНР
Что опаснее: Эбола или коронавирус?
По данным на 4 февраля
Издание Business Insider
Во время вспышки «птичьего гриппа» H5N1 в 1997-м смертность составила 52,8%: 861 человек заразился, 455 умерло.
В 2002-м была вспышка SARS (атипичная пневмония) — заразилось 8096 человек, погибло 774, смертность составила 9,6%.
В 2009-м — H1N1, известный как «свиной грипп»: 1 632 258 заразилось, 284 500 умерло, смертность 17,4%.
В 2012-м была зафиксирована вспышка вируса MERS-CoV, чей штамм напоминает вирус SARS: 2494 подтвержденных случая заражения в 27 странах, 858 погибли, уровень смертности составил 34,4%.
И в 2013-м появился вирус гриппа H7N9 — 1568 заразились. 616 умерло, смертность равнялась 39,3%.
Таким образом, нынешние показатели коронавируса «не дотягивают» до эпидемий в прошлом.
От гриппа каждый год умирает больше людей, чем от коронавируса
Как известно, сейчас существует четыре типа вирусов сезонного гриппа — типы A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни.
Конечно, некорректно сравнивать новый тип коронавируса и грипп: против последнего мы уже 60 лет используем эффективные и безопасные вакцины. Но даже несмотря на это, каждый год это заболевание уносит тысячи жизни людей по всему миру.
По
Довольно сложно назвать точную цифру, сколько людей в среднем болеет гриппом каждый год. Если верить
На сайте Национального центра биотехнологической информации США можно найти
Как говорится в описании, исследователи оценили в среднем 389 000 случаев смерти. Среднегодовой показатель смерти от гриппа на 100 тысяч человек составил 5,9, при этом региональные оценки
В частности, ежегодно в Китае в среднем от гриппа
А в США летальность от гриппа составляет 0,05%; согласно
Напомним, что на момент 4 февраля в США зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом.
Самые низкие показатели смерти от респираторных заболеваний во всех возрастных группах были зафиксированы в европейском регионе ВОЗ.
Если судить по
В частности, в Беларуси этот показатель составил 0,04 на 100 тысяч человек: за 20 лет, с 1995-го по 2014-й (именно тогда закончилась статистика по нашей стране), он колебался от 0,02 (в 2001-м) до 2,15 (в 2009-м).
Если посмотреть на наших ближайших соседей, то в Латвии этот показатель колебался за 20 лет от 0 до 2,34 (на 100 тысяч человек). В Литве — от 0,03 до 0,55 за тот же отрезок времени. В России — от 0,05 до 0,43. В Польше — от 0,01 до 1,06. И в Украине — от 0 до 0,9.
Опасность пневмонии
Пневмония — это одна из форм острой респираторной инфекции, действующей на легкие: альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что приводит к боли и затрудненному дыханию.
Согласно
При этом в 2017 году от пневмонии умерли 808 694 детей в возрасте до 5 лет (15% всех случаев смерти детей в этой возрастной категории во всем мире). Более половины детских смертей от пневмонии пришлось на пять стран: Нигерию (162 тыс.), Индию (127 тыс.), Пакистан (58 тыс.), Демократическую Республику Конго (40 тыс.) и Эфиопию (32 тыс). В десятку стран с самым высоким уровнем смертности от пневмонии входит и Китай, где ежегодно от инфекции умирают 18 тысяч детей.
Загрязнение воздуха внутри помещений было фактором риска, который, по оценкам ВОЗ, привел к 29% смертей от пневмонии в 2017 году. Загрязнение атмосферного воздуха стало причиной еще 18% всех смертей.
Если изучить
Туберкулез более смертелен, чем новый вирус
В 2015-м у 10,4 миллиона человек
Кроме того, в 2015-м было зарегистрировано около 480 тысяч новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, и дополнительно 100 000 человек выработали резистентность к противотуберкулезному средству рифампицину. Причем 11% людей с туберкулезом также имели ВИЧ.
В бюллетене ВОЗ
Глобальный показатель летальности остается на уровне 17%, но варьируется от менее 5% до более чем 20%.
Вирусы, которые переносятся насекомыми
Угрозу человечеству также представляют заболевания, которые переносятся насекомыми. В частности, малярия: она вызывается паразитами рода Plasmodium., которые передаются людям через укусы инфицированных самок комаров.
Так, по
Особенно уязвимой группой в отношении малярии являются дети в возрасте до 5 лет; в 2017-м на их долю приходился 61% (266 000) всех случаев смерти от малярии в мире.
Другой вирус — вирус Зика — также переносится комарами (хотя известны и случаи передачи половым путем). До 2007 года, когда началась вспышка заболевания в Микронезии и Полинезии, это заболевание выявляли у человека крайне редко: всего было зафиксировано не более 15 случаев заражения.
Хотя на долю вируса Зика приходится всего две смерти в 2015 году и 19 в 2016 году, его основная опасность — не смерть: в регионах, где замечена вспышка лихорадки Зика, регистрируют увеличенное число случаев рождения детей с микроцефалией — врожденным отклонением в развитии, которое выражается в остановке роста головы и мозга у плода. Например, в Бразилии в 2015—2016 годах был зарегистрирован 30-кратный рост случаев микроцефалии.
Кроме того, считается, что вирус может привести к синдрому Гийена — Барре — это редкое аутоиммунное заболевание, которое выражается в мышечной слабости. Однако научным образом связь не подтверждена.
И еще одно заболевание, что приносят нам комары — лихорадка денге: ежегодно ей
Число зарегистрированных случаев заболевания увеличилось с 2,2 млн в 2010-м. до более 3,34 млн в 2016-м. Как правило, смертность колеблется в пределах 2% и в основном наблюдается среди лиц пожилого возраста и ослабленных детей.
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Сравниваем данные по гриппу, пневмонии, туберкулезу и даже Эболе с новым коронавирусом.
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