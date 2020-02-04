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Что опаснее: грипп или коронавирус? Показываем на цифрах

04.02.2020 15:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 4 февраля, власти КНР сообщили, что смертность от нового коронавируса в Китае составляет 2,1%. Как заявила пресс-секретарь МИД страны Хуа Чунинг, смертность от этого вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS). Чтобы проверить это утверждение, 42.TUT.BY изучил медицинские отчеты по заболеваниям дыхательных путей, а также эпидемиям, которыми человек заражался от животных и насекомых. Конечно, многие цифры являются примерными и не везде есть свежая статистика. Но все равно эти цифры могут заставить задуматься.


Фото: Reuters

Что опаснее: Эбола или коронавирус?

По данным на 4 февраля известно, что вирус за пределами Китая обнаружен у людей в более чем 20 странах. Медики зафиксировали 20 438 подтвержденных случая заболевания. В настоящее время 2788 находятся в тяжелом состоянии, 425 человек умерли, 632 пациента вылечены и выписаны. То есть, уровень смертности составляет примерно 2,1%.

Издание Business Insider сравнило крупнейшие за последние 50 лет эпидемии, которыми человек заразился от животных (без вирусов, переносимых комарами). В частности, известно, что во время вспышки вируса Эбола в 1976 году из 33 577 заразившихся погибло 13 562 человека — смертность равнялась 40,4%. Во время эпидемии той же болезни в 2014—2015 годах в Западной Африке заболело 28 640, а умерло 11 315 — смертность составила 39,5%.

Во время вспышки «птичьего гриппа» H5N1 в 1997-м смертность составила 52,8%: 861 человек заразился, 455 умерло.

В 2002-м была вспышка SARS (атипичная пневмония) — заразилось 8096 человек, погибло 774, смертность составила 9,6%.

В 2009-м — H1N1, известный как «свиной грипп»: 1 632 258 заразилось, 284 500 умерло, смертность 17,4%.

В 2012-м была зафиксирована вспышка вируса MERS-CoV, чей штамм напоминает вирус SARS: 2494 подтвержденных случая заражения в 27 странах, 858 погибли, уровень смертности составил 34,4%.

И в 2013-м появился вирус гриппа H7N9 — 1568 заразились. 616 умерло, смертность равнялась 39,3%.

Вирус

Заразились

Погибли

Смертность, %

Эбола

33 577

13 562

40,4

H5N1 (птичий грипп)

861

455

52,8

SARS (атипичная пневмония)

8096

774

9,6

H1N1 (свиной грипп)

1 632 258

284 500

17,4

MERS

2494

858

34,4

H7N9

1568

616

39,3

nCov-2019 (китайский коронавирус)

 20 438

425

2,1

Таким образом, нынешние показатели коронавируса «не дотягивают» до эпидемий в прошлом.

От гриппа каждый год умирает больше людей, чем от коронавируса

Как известно, сейчас существует четыре типа вирусов сезонного гриппа — типы A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни.

Конечно, некорректно сравнивать новый тип коронавируса и грипп: против последнего мы уже 60 лет используем эффективные и безопасные вакцины. Но даже несмотря на это, каждый год это заболевание уносит тысячи жизни людей по всему миру.

По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290 000 — 650 000 случаев смерти от респираторных заболеваний. Эта цифра несколько ниже в исследовании 2019 года: оно гласит, что 99 000−200 000 смертей от инфекций нижних дыхательных путей были непосредственно вызваны гриппом.

Довольно сложно назвать точную цифру, сколько людей в среднем болеет гриппом каждый год. Если верить данным из журнала Lancet, то в зависимости от страны среднегодовое значение по гриппу составляет:

  • 0,1 — 6,4 на 100 тысяч человек младше 65 лет;
  • 2,9 — 44 на 100 тысяч человек в возрасте от 65 до 74 лет;
  • 17,9 — 223,5 на 100 000 для людей старше 75 лет.

На сайте Национального центра биотехнологической информации США можно найти статистику по уровню смертности от гриппа, основанную на данных 31 страны в течение 2002−2011 годов.


Карта мира среднего уровня сезонной смертности от гриппа на 100 000 человек по странам. Панель А. Возраст <65. Панель B. Возраст ≥65

Как говорится в описании, исследователи оценили в среднем 389 000 случаев смерти. Среднегодовой показатель смерти от гриппа на 100 тысяч человек составил 5,9, при этом региональные оценки колеблются от 4,5 в Восточном Средиземноморье до 6,2 в Северной и Южной Америке.

В частности, ежегодно в Китае в среднем от гриппа умирает около 88 тыс. человек. Уровень смертности от заболевания составляет от 1,6% до 2,6% (большинство умерших от гриппа были старше 60 лет). Это, конечно, гораздо больше, чем 17 238 случаев заражения коронавирусом в Китае.

А в США летальность от гриппа составляет 0,05%; согласно данным CDC средний уровень смертности ежегодно равен 12 тысячам случаев. Пиком был эпидсезон 2017−2018 годов, когда умерли 61 тыс. человек, а общее число заболевших составило 45 млн человек. Что же касается сезона 2019−2020 годов, то уже 19 миллионов американцев заразились гриппом и 10 000 из них умерли (из них 68 детей).

Напомним, что на момент 4 февраля в США зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом.

Самые низкие показатели смерти от респираторных заболеваний во всех возрастных группах были зафиксированы в европейском регионе ВОЗ.


Если судить по статистике ВОЗ за 2016 год, то в европейском регионе смертность от гриппа составляет в среднем 0,07−0,3 случаев на 100 тысяч человек.

В частности, в Беларуси этот показатель составил 0,04 на 100 тысяч человек: за 20 лет, с 1995-го по 2014-й (именно тогда закончилась статистика по нашей стране), он колебался от 0,02 (в 2001-м) до 2,15 (в 2009-м).

Если посмотреть на наших ближайших соседей, то в Латвии этот показатель колебался за 20 лет от 0 до 2,34 (на 100 тысяч человек). В Литве — от 0,03 до 0,55 за тот же отрезок времени. В России — от 0,05 до 0,43. В Польше — от 0,01 до 1,06. И в Украине — от 0 до 0,9.

Опасность пневмонии

Пневмония — это одна из форм острой респираторной инфекции, действующей на легкие: альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что приводит к боли и затрудненному дыханию.

Согласно данным ВОЗ, в 2016 году было зарегистрировано 197 млн случаев по всему миру, 1,2 млн человек умерло. То есть, уровень смертности составил примерно 0,6%.

При этом в 2017 году от пневмонии умерли 808 694 детей в возрасте до 5 лет (15% всех случаев смерти детей в этой возрастной категории во всем мире). Более половины детских смертей от пневмонии пришлось на пять стран: Нигерию (162 тыс.), Индию (127 тыс.), Пакистан (58 тыс.), Демократическую Республику Конго (40 тыс.) и Эфиопию (32 тыс). В десятку стран с самым высоким уровнем смертности от пневмонии входит и Китай, где ежегодно от инфекции умирают 18 тысяч детей.

Загрязнение воздуха внутри помещений было фактором риска, который, по оценкам ВОЗ, привел к 29% смертей от пневмонии в 2017 году. Загрязнение атмосферного воздуха стало причиной еще 18% всех смертей.

Если изучить уровень смертности от пневмонии на 100 00 населения (данные 2017 года), то получится следующая картина.

Туберкулез более смертелен, чем новый вирус

В 2015-м у 10,4 миллиона человек развился туберкулез (причем один миллион составили дети); умерло 1,4 миллиона человек. То есть, в том году смертность составила около 13,5%.

Кроме того, в 2015-м было зарегистрировано около 480 тысяч новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, и дополнительно 100 000 человек выработали резистентность к противотуберкулезному средству рифампицину. Причем 11% людей с туберкулезом также имели ВИЧ.

В бюллетене ВОЗ отмечается, что заболеваемость туберкулезом падает со скоростью около 1,5% в год, что не соответствует цели ВОЗ ликвидировать заболевание уже к 2035 году.

Глобальный показатель летальности остается на уровне 17%, но варьируется от менее 5% до более чем 20%.

Вирусы, которые переносятся насекомыми


Фото: Syed Ali / Unsplash

Угрозу человечеству также представляют заболевания, которые переносятся насекомыми. В частности, малярия: она вызывается паразитами рода Plasmodium., которые передаются людям через укусы инфицированных самок комаров.

Так, по данным последнего Всемирного доклада о борьбе с малярией, выпущенного в ноябре 2018 года, число случаев этого заболевания возросло с 217 миллионов в 2016-м до 219 миллионов в 2017-м. От малярии в 2017 году умерло 435 000, что сопоставимо с цифрами за предыдущий год. То есть, уровень смертности составил 0,2%. Но стоит отметить, что 92% случаев заболевания и 93% смерти пришлось на африканский регион ВОЗ. Половина всех случаев болезни в мире в 2017-м пришлась на долю пяти стран: Нигерии (25%), Демократической Республики Конго (11%), Мозамбика (5%), Индии (4%) и Уганды (4%).

Особенно уязвимой группой в отношении малярии являются дети в возрасте до 5 лет; в 2017-м на их долю приходился 61% (266 000) всех случаев смерти от малярии в мире.

Другой вирус — вирус Зика — также переносится комарами (хотя известны и случаи передачи половым путем). До 2007 года, когда началась вспышка заболевания в Микронезии и Полинезии, это заболевание выявляли у человека крайне редко: всего было зафиксировано не более 15 случаев заражения.

Хотя на долю вируса Зика приходится всего две смерти в 2015 году и 19 в 2016 году, его основная опасность — не смерть: в регионах, где замечена вспышка лихорадки Зика, регистрируют увеличенное число случаев рождения детей с микроцефалией — врожденным отклонением в развитии, которое выражается в остановке роста головы и мозга у плода. Например, в Бразилии в 2015—2016 годах был зарегистрирован 30-кратный рост случаев микроцефалии.

Кроме того, считается, что вирус может привести к синдрому Гийена — Барре — это редкое аутоиммунное заболевание, которое выражается в мышечной слабости. Однако научным образом связь не подтверждена.

И еще одно заболевание, что приносят нам комары — лихорадка денге: ежегодно ей заражаются 390 миллионов человек, из которых у 96 миллионов имеются клинические проявления (при любой тяжести болезни). Согласно оценке из другого исследования, посвященного распространенности денге, риску заражения вирусами денге подвергаются 3,9 млрд человек в 128 странах.

Число зарегистрированных случаев заболевания увеличилось с 2,2 млн в 2010-м. до более 3,34 млн в 2016-м. Как правило, смертность колеблется в пределах 2% и в основном наблюдается среди лиц пожилого возраста и ослабленных детей.

 
 
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Сравниваем данные по гриппу, пневмонии, туберкулезу и даже Эболе с новым коронавирусом.
 
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