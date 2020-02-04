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АБФФ назвала правила, по которым белорусский футбол будет жить в 2020 году

04.02.2020 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ключевые даты сезона-2020 определены, также решены вопросы, регламентирующие проведение чемпионатов в высшей и первой лигах, об этом рассказали в Белорусской федерации футбола. Заседание исполкома федерации прошло в Минске в понедельник.

АБФФ назвала правила, по которым белорусский футбол будет жить в 2020 году
Календарь чемпионата Беларуси был предложен в трех вариантах, и окончательное решение по нему будет зависеть от выступления сборной Беларуси в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020. На выезде 26 марта белорусы сыграют против Грузии. Победитель этой пары 31 марта на домашнем стадионе примет победителя матча Северная Македония – Косово. Лучшая команда этого мини-турнира получит путевку в основной раунд чемпионата Европы.

Также стало известно, что Суперкубок Беларуси состоится 4 марта на стадионе ФК "Минск". В нем сыграют действующие чемпион "Динамо-Брест" и обладатель Кубка Беларуси "Шахтер". Минский стадион "Динамо" назван местом проведения финального матча Кубка Беларуси-2020, который пройдет 24 мая.

Заявочные взносы на участие в высшей и первой лиге по сравнению с прошлым годом выросли на 15% и 8% соответственно. Это произошло за счет увеличения оплаты труда судей и инспекторов. Сумма заявочного взноса для участия в высшей лиге составит 41 тысячу рублей. Для первой – 9500 рублей.

Определены и другие важные положения регламента:

- зимнее трансферное окно в высшей лиге продлится с 11 января по 3 апреля. Летнее – с 15 июля по 11 августа;

- число запасных игроков, которые могут попасть в заявку на матч, увеличено с 7 до 10, но только при условии, что три дополнительных места займут футболисты с белорусским паспортом, рожденные не раньше 1 января 1998 года;

- матчи высшей лиги должны начинаться не ранее 13:00 и не позднее 21:00;

- в случае выхода клубов в стадию плей-офф еврокубков, они имеют право на безусловное удовлетворение ходатайств о переносе своих матчей в чемпионате или Кубке Беларуси на резервный день;


- матчи команд высшей лиги с 1 мая до 1 декабря 2020 года обязаны проводиться на стадионах с натуральным покрытием. В случае форс-мажора клуб может подать ходатайство о переносе игры на искусственное поле;

- одновременно на футбольном поле в составе одной команды могут находиться не более пяти легионеров. При этом в заявку на матч клуб может вносить не более восьми легионеров.

Добавим, что без конкретного решения осталась проблема отсутствия собственника у столичного "Динамо". На данный момент команда управляется Мингорисполкомом, который также ответственен за футбольный клуб "Минск". По регламенту АБФФ в высшей лиге не могут выступать два клуба, принадлежащих одному собственнику. Ранее сообщалось, что "Динамо-Минск" ожет перейти под управление Министерства спорта и туризма Беларуси.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ключевые даты сезона-2020 определены, также решены вопросы, регламентирующие проведение чемпионатов в высшей и первой лигах, об этом рассказали в Белорусской...
 
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