ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

04.02.2020 15:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Президент также ответил и на другие вопросы. Все они касались злободневных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди волнующих – отношения Беларуси и США, а также реакции России на недавний визит госсекретаря США Майка Помпео. 

Александр Лукашенко о задержании директоров сахарных заводов: «Они создали в Москве так называемую прокладку, торговый дом»  

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Александр Лукашенко отметил, что период холода с Америкой закончился. А мы, как суверенная страна, выстраиваем свою независимую внешнюю политику.

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы налаживаем отношения с величайшей империей – ведущей страной мира. В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Они оценили нашу дружественную политику. Они оценили мое заявление, я же ни с кем не советовался, это было мое мнение, когда в Украине не получилось. Нормандская четверка, пятерка, потом шестерка стала – толку не было. Переговоры были, мы организовали. Но нет сдвигов, гибнут люди – наши люди на Донбассе. Нет подвижек никаких. Я сказал, ну раз не получается – надо вводить новые силы. Я прямо тогда сказал: без американцев этот конфликт не решить. Кому-то нравилось это, кому-то нет. Они это заметили, оценили, и мне Майк об этом сказал. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают некоторые вопросы, даже иногда лучше, чем я порой, об взаимоотношениях с Россией. Они это знают. Он мне сказал: «Не волнуйся. Мы Беларуси поможем». И его заявление, что мы по конкурентной цене нефть поставим.

«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным

А мы что просим сейчас от России? Они в позу встали и нас на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе нам беспошлинно поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам. Нет. По мировым не продадут. Вот сегодня 55 долларов, к примеру, стоит баррель нефти (бочка нефти), вы еще доплатите нам 12 долларов на тонну. За что? А это премия их компаниям за то, что мы вам поставим. А как же вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премий. Так разве может так старший брат относиться к самому близкому народу.

Поэтому, скорее всего, 7 февраля – это через пару дней – мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю и буду говорить об этом открыто – некий момент истины наступил: мы с ним с создали эти добрые отношения, мы были, извините за нескромность, архитекторами этих отношений. Нам ли ломать их на исходе нашей политической карьеры? Мы хотим самых теплых дружеских отношений с нашим братским народом.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше (читать далее).  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Майк Помпео, Владимир Путин
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Президент также ответил и на другие вопросы. Все они касались злободневных тем, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Покормите поскорей наших маленьких друзей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика