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«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Президент также ответил и на другие вопросы. Все они касались злободневных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди волнующих – отношения Беларуси и США, а также реакции России на недавний визит госсекретаря США Майка Помпео.
Александр Лукашенко отметил, что период холода с Америкой закончился. А мы, как суверенная страна, выстраиваем свою независимую внешнюю политику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А мы что просим сейчас от России? Они в позу встали и нас на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском союзе нам беспошлинно поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам. Нет. По мировым не продадут. Вот сегодня 55 долларов, к примеру, стоит баррель нефти (бочка нефти), вы еще доплатите нам 12 долларов на тонну. За что? А это премия их компаниям за то, что мы вам поставим. А как же вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премий. Так разве может так старший брат относиться к самому близкому народу.
Поэтому, скорее всего, 7 февраля – это через пару дней – мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю и буду говорить об этом открыто – некий момент истины наступил: мы с ним с создали эти добрые отношения, мы были, извините за нескромность, архитекторами этих отношений. Нам ли ломать их на исходе нашей политической карьеры? Мы хотим самых теплых дружеских отношений с нашим братским народом.
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«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным
Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Президент также ответил и на другие вопросы. Все они касались злободневных тем, сообщили в программе Новости «24...
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