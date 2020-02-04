Товарооборот Литвы и Беларуси составил в 2019 году 1,5 миллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник





Торгово-экономическое сотрудничество с Литвой сегодня развивается очень хорошо – в 2019 году товарооборот приблизился к 1,5 млрд долларов, отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом

Сергей Румас добавил, что на протяжении последних пяти лет белорусские грузы обеспечивают 30% загрузки Клайпедского государственного морского порта, сообщила пресс-служба Сомина.

Встреча Сергея Румаса и Линаса Линкявичуса состоялась накануне 6 февраля, когда исполняется 25 лет со дня подписания договора о дружбе и границе, что, как отметил премьер-министр, является хорошим поводом, чтобы обсудить достигнутые результаты и задуматься над тем, что надо изменить.

Также Сергей Румас обратил внимание и на то, что литовский бизнес очень хорошо чувствует себя в нашей стране: 575 компаний с литовским капиталом успешно функционируют в Беларуси. Кроме того, на нашей территории успешно реализуются инвестиционные проекты с участием литовского капитала. Это проекты в розничной торговле, строительстве, сельском хозяйстве, деревообработке, транспортно-логистической сфере.

«Хороший пример – литовская компания «ВМГ», которая реализует сегодня второй крупный проект в Беларуси – строительство вертикально-интегрированного деревообрабатывающего комплекса в Витебске», – отметил глава белорусского Правительства.

По его словам, это является доказательством того, что литовский бизнес может приходить в Беларусь и успешно работать.

«То, что у нас существует активный взаимный интерес – это подтверждает и визовая статистика. Для правительств двух стран важной задачей становится повышение пропускной способности и синхронизация пограничных и таможенных служб Беларуси и Литвы», – обратил внимание Сергей Румас.

Премьер-министр уверен, что потенциал белорусско-литовского сотрудничества далеко не исчерпан. «Безусловно, он мог бы быть гораздо выше. Совместными усилиями мы должны содействовать этому, в том числе через формирование благоприятного политического климата», – считает глава правительства.

«Я надеюсь, что этой цели может послужить и Белорусско-литовский бизнес форум, который планируется провести 14-15 мая этого года в Клайпеде. Среди тем, которые могли бы представлять взаимный интерес к рассмотрению на этом форуме могли бы быть и сотрудничество в сфере транспорта, логистики, лесной промышленности, деревообработки, информационные и цифровые технологии в промышленности. Я также думаю, что активизации двухстороннего взаимодействия поспособствовало бы возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», – сообщил Сергей Румас.

В свою очередь Линас Линкявичус отметил, что настало время для более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора, поскольку, несмотря на все положительные примеры сотрудничества, есть и разногласия.

«Но эти разногласия не являются причиной не разговаривать. Мы должны это делать», – подчеркнул министр.

Линас Линкявичус пригласил Сергея Румаса посетить белорусскую гимназию в Вильнюсе и принять участие в работе форума в Клайпеде в мае 2020 года.