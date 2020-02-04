ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товарооборот Литвы и Беларуси составил в 2019 году 1,5 миллиарда долларов

04.02.2020 15:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Товарооборот Литвы и Беларуси составил в 2019 году 1,5 миллиарда долларов

Торгово-экономическое сотрудничество с Литвой сегодня развивается очень хорошо – в 2019 году товарооборот приблизился к 1,5 млрд долларов, отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом

Сергей Румас добавил, что на протяжении последних пяти лет белорусские грузы обеспечивают 30% загрузки Клайпедского государственного морского порта, сообщила пресс-служба Сомина.

Встреча Сергея Румаса и Линаса Линкявичуса состоялась накануне 6 февраля, когда исполняется 25 лет со дня подписания договора о дружбе и границе, что, как отметил премьер-министр, является хорошим поводом, чтобы обсудить достигнутые результаты и задуматься над тем, что надо изменить.

Также Сергей Румас обратил внимание и на то, что литовский бизнес очень хорошо чувствует себя в нашей стране: 575 компаний с литовским капиталом успешно функционируют в Беларуси. Кроме того, на нашей территории успешно реализуются инвестиционные проекты с участием литовского капитала. Это проекты в розничной торговле, строительстве, сельском хозяйстве, деревообработке, транспортно-логистической сфере.

«Хороший пример – литовская компания «ВМГ», которая реализует сегодня второй крупный проект в Беларуси – строительство вертикально-интегрированного деревообрабатывающего комплекса в Витебске», – отметил глава белорусского Правительства.

По его словам, это является доказательством того, что литовский бизнес может приходить в Беларусь и успешно работать.

«То, что у нас существует активный взаимный интерес – это подтверждает и визовая статистика. Для правительств двух стран важной задачей становится повышение пропускной способности и синхронизация пограничных и таможенных служб Беларуси и Литвы», – обратил внимание Сергей Румас.

Премьер-министр уверен, что потенциал белорусско-литовского сотрудничества далеко не исчерпан. «Безусловно, он мог бы быть гораздо выше. Совместными усилиями мы должны содействовать этому, в том числе через формирование благоприятного политического климата», – считает глава правительства.

«Я надеюсь, что этой цели может послужить и Белорусско-литовский бизнес форум, который планируется провести 14-15 мая этого года в Клайпеде. Среди тем, которые могли бы представлять взаимный интерес к рассмотрению на этом форуме могли бы быть и сотрудничество в сфере транспорта, логистики, лесной промышленности, деревообработки, информационные и цифровые технологии в промышленности. Я также думаю, что активизации двухстороннего взаимодействия поспособствовало бы возобновление работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», – сообщил Сергей Румас.

В свою очередь Линас Линкявичус отметил, что настало время для более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора, поскольку, несмотря на все положительные примеры сотрудничества, есть и разногласия.

«Но эти разногласия не являются причиной не разговаривать. Мы должны это делать», – подчеркнул министр.

Линас Линкявичус пригласил Сергея Румаса посетить белорусскую гимназию в Вильнюсе и принять участие в работе форума в Клайпеде в мае 2020 года.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торгово-экономическое сотрудничество с Литвой сегодня развивается очень хорошо – в 2019 году товарооборот приблизился к 1,5 млрд долларов, отметил премьер-министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Некий момент истины наступил». Президент Беларуси раскрыл подробности ближайшей встречи с Владимиром Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика