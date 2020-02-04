«Гвалтовать не надо»: Лукашенко призвал не пугать людей коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Минска есть все необходимое для недопущения распространения коронавируса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».



«Не надо людей пугать. Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. И на этих вот фейках, в том числе, и гвалт, который устроен во всем мире (я не занижаю опасность, ни в коем случае), но вы знаете, сколько наживались. Сотни миллиардов долларов некоторые компании на этом заработали. Поэтому гвалтовать не надо, надо тихо, спокойно работать. Надо кому-то границу закрывать, пусть закрывают. Мы не будем с китайцами прерывать наши отношения», – прокомментировал ситуацию Лукашенко.



Президент прибыл с рабочей поездкой на юго-восток страны. По словам Лукашенко, сейчас эксперты прорабатывают действия по борьбе с коронавирусом. При этом важно соблюдать элементарную гигиену – мыть руки и меньше обниматься с незнакомыми людьми. Белорусские специалисты готовы вылететь в Китай и помочь своим коллегам. Ранее Минск отправил туда самолет с гуманитарной помощью.