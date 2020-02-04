В странах ЕАЭС ввели новые правила провоза наличных денег через границу

Источник материала: Аргументы и факты

С 4 февраля 2020 года в странах ЕАЭС, в который входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан, вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. В частности, по информации ГТК, изменения коснутся сумм, которые в эквиваленте превышают $100 тыс.

Сообщается, что теперь физическое лицо при единовременном перемещении через таможенную границу союза наличных денежных средств или денежных инструментов (векселей, дорожных и банковских чеков, ценных бумаг), сумма которых превышает $100 тыс., должно не только декларировать эти средства, но и предоставлять документы, которые подтверждают их происхождение.

В частности, речь идет о банковских документах о снятии денежных средств со счета, совершении конверсионных операций, получении кредитов, а также о документах, которые подтверждают совершение гражданско-правовых сделок, таких как наследование или дарение. Если таких документов нет, перемещение через таможенную границу ЕАЭС денег или денежных инструментов не допускается.

Напомним, сейчас, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, необходимо обязательно декларировать деньги или дорожные чеки, которые ввозятся или вывозятся с территории союза, в общей сумме больше чем $10 тыс. Однако пояснять, откуда они взялись, не надо. Если ввозимая или вывозимая сумма меньше либо равна $10 тыс., в письменной форме декларировать ее можно по желанию.