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Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовят к полёту в КНР

04.02.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самолет с гуманитарной помощью вновь готовится отправиться в Пекин.

Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовится к полету в Китайскую Народную Республику, чтобы доставить очередную партию гуманитарного груза, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в авиационной базе, расположенной в городском поселке Мачулищи в Минском районе.

Загрузка борта запланирована на 5 февраля с 9:00. Вылет намечен на 16:00. Перелет будет осуществляться по уже знакомому маршруту: Мачулищи – Новосибирск – Владивосток – Пекин.

Напомним, в первый рейс в Пекин белорусские военные отправились 29 января. Всего в Поднебесную было доставлено 20 т белорусской медицинской продукции для борьбы со вспышкой коронавируса. Столько же тонн планируется направить и в этот раз.
 
Теги: Минск
 
 
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Самолет с гуманитарной помощью вновь готовится отправиться в Пекин.
 
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