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Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовят к полёту в КНР
Источник материала: Партизан
Самолет с гуманитарной помощью вновь готовится отправиться в Пекин.
Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовится к полету в Китайскую Народную Республику, чтобы доставить очередную партию гуманитарного груза,
Загрузка борта запланирована на 5 февраля с 9:00. Вылет намечен на 16:00. Перелет будет осуществляться по уже знакомому маршруту: Мачулищи – Новосибирск – Владивосток – Пекин.
Напомним, в первый рейс в Пекин белорусские военные отправились 29 января. Всего в Поднебесную было доставлено 20 т белорусской медицинской продукции для борьбы со вспышкой коронавируса. Столько же тонн планируется направить и в этот раз.
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Самолет с гуманитарной помощью вновь готовится отправиться в Пекин.
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