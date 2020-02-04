Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовят к полёту в КНР

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в авиационной базе, расположенной в городском поселке Мачулищи в Минском районе. Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовится к полету в Китайскую Народную Республику, чтобы доставить очередную партию гуманитарного груза,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в авиационной базе, расположенной в городском поселке Мачулищи в Минском районе.





Загрузка борта запланирована на 5 февраля с 9:00. Вылет намечен на 16:00. Перелет будет осуществляться по уже знакомому маршруту: Мачулищи – Новосибирск – Владивосток – Пекин.





Напомним, в первый рейс в Пекин белорусские военные отправились 29 января. Всего в Поднебесную было доставлено 20 т белорусской медицинской продукции для борьбы со вспышкой коронавируса. Столько же тонн планируется направить и в этот раз.



