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15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске планируют ввести новую мусоросортировочную линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Она необходима, чтобы обеспечить максимальную переработку вторсырья. Кроме того, на участок сортировки будет приобретен пресс с комплектом дополнительного оборудования. Ввод линии запланирован на июнь 2020 года. Ее производительность составит около 15 тысяч тонн отходов в год.
Игорь Сухаревич, главный инженер коммунального унитарного предприятия по обращению с отходами:
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Новости Беларуси. В Минске планируют ввести новую мусоросортировочную линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она необходима, чтобы...
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