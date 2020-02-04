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15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске

04.02.2020 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске планируют ввести новую мусоросортировочную линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске

Она необходима, чтобы обеспечить максимальную переработку вторсырья. Кроме того, на участок сортировки будет приобретен пресс с комплектом дополнительного оборудования. Ввод линии запланирован на июнь 2020 года. Ее производительность составит около 15 тысяч тонн отходов в год.

15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске

Игорь Сухаревич, главный инженер коммунального унитарного предприятия по обращению с отходами:
Дополнительно будет введено порядка, рассчитываем пока, 20-22 рабочих мест. То есть линия будет работать в двухсменном режиме, как и существующая линия сортировки.

15 тысяч тонн отходов в год. Ещё одну линию сортировки мусора планируют ввести в Минске

Люди в материале: Игорь Сухаревич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске планируют ввести новую мусоросортировочную линию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Она необходима, чтобы...
 
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