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Лекции – это скучно. Как МЧС обучает детей с помощью современных технологий и интерактивных игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области произошло 107 пожаров, в которых погибли 22 человека, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.
Эта цифра могла быть меньше, если бы люди более серьезно относились к собственной безопасности, говорят спасатели. А потому сотрудники МЧС постоянно проводят работу с населением. Особое внимание – детям.
В Клецке открылся районный мини-центр безопасности. На экскурсию отправилась наш корреспондент Вероника Сайко.
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Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области произошло 107 пожаров, в которых погибли 22 человека, сообщают в программе «Минщина» на СТВ. Эта цифра могла быть...
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