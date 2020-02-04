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Лекции – это скучно. Как МЧС обучает детей с помощью современных технологий и интерактивных игр

04.02.2020 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области произошло 107 пожаров, в которых погибли 22 человека, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Лекции – это скучно. Как МЧС обучает детей с помощью современных технологий и интерактивных игр

Эта цифра могла быть меньше, если бы люди более серьезно относились к собственной безопасности, говорят спасатели. А потому сотрудники МЧС постоянно проводят работу с населением. Особое внимание – детям.

В Клецке открылся районный мини-центр безопасности. На экскурсию отправилась наш корреспондент Вероника Сайко.

Лекции – это скучно. Как МЧС обучает детей с помощью современных технологий и интерактивных игр

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Владимир Вашкевич, Александа Демичева
 
 
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Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области произошло 107 пожаров, в которых погибли 22 человека, сообщают в программе «Минщина» на СТВ. Эта цифра могла быть...
 
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