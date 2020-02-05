Минимальный срок пребывания в ЛТП хотят увеличить

Новация содержится в изменении в закон "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них". Поправки депутатский корпус планирует рассмотреть в первом чтении уже на предстоящей весенней сессии.





Парламентарий напомнил, что в ЛТП направляются трудоспособные граждане, больные хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, которые систематически привлекаются к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропов, токсических или иных одурманивающих препаратов. "В данные учреждения помещают неработающих и трудоспособных, тех, кто ведет асоциальный образ жизни и над которыми установлен превентивный надзор либо профилактическое наблюдение. Наши люди уже отвыкли от того, что кто-то идет по улице и на ходу пьет пиво, а иногда еще делает это и возле детских площадок. Встречаясь с избирателями, отмечаю, что у общества есть потребность навести более четкий порядок в данной законодательной сфере", - добавил Александр Данченко.





Проект закона также предусматривает деление ЛТП на два вида в зависимости от условий принудительной изоляции. Первый касается граждан, впервые направляемых в эти учреждения. Там предлагается создать локальные участки для содержания спецконтингента с высоким уровнем реабилитационного потенциала и возможностью сокращения их срока нахождения в лечебно-трудовом профилактории.