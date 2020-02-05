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НАТО начинает крупнейшие учения. В России говорят о «масштабном военном конфликте»

05.02.2020 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начинаются самые масштабные со времен «холодной войны» учения НАТО Defender Europe 2020 («Защитник Европы-2020»). Они пройдут на территории Германии, Франции, Голландии, Бельгии, Польши, стран Прибалтики и даже Грузии. Принимать участие в них будут сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы стран НАТО.

«Во время учений США привлекут 20 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания «холодной войны», - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, которые состоялись в Брюсселе.

«Нравится или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу. С обеих сторон Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических связей. Я верю в такую связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, который является трансатлантическим институтом. Я верю в эту связь, несмотря на различия и несогласие, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, «ядерное соглашение» Ирана и многие другие вопросы», - подчеркнул глава альянса.

Грандиозные маневры Североатлантического блока насторожили России и других участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров назвал начавшиеся учения наращиванием ударного потенциала НАТО в Европе, что еще более повышает уровень военно-политической напряженности. и, как следствие, увеличивает угрозы безопасности государств-членов ОДКБ.

«Фактически на постоянной основе уже несколько лет в непосредственной близости от государств-членов ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, насчитывающая в своем составе более 12 тыс. военнослужащих и около 700 единиц боевой техники. Основная часть этих сил и средств дислоцирована в Польше и странах Балтии», - заявил Сидоров на пресс-конференции в Москве, подчеркнув, что НАТО наращивает ударно-наступательный потенциал в Европе, отрабатывая планы наступательных операций.

Как отметил А.Сидоров, в Европе Североатлантическим альянсом «проводится активная модернизация авиабаз и другой инфраструктуры, направленная на расширение возможностей по приему боевой авиации и многонациональных воинских контингентов. …Апробируются возможности инфраструктуры Германии, Болгарии, Румынии, Польши и стран Балтии по приему и размещению иностранных войск».

В учениях будет задействована и 82-я воздушно-десантная дивизия США, которой отведена роль десантирования в пяти географических точках в тылу «противника», захват и удержание аэродромов для дальнейшего развертывания главных сил. «Десантирование пройдет, в том числе, в Польше и Литве, а там и до Калининградской области рукой подать. Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений Северного альянса свидетельствуют о подготовке к масштабному военному конфликту», - отметил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Еще более определенно выразился политолог Дэниел Глейзбрук: «Тот факт, что НАТО хотят взять Россию в кольцо, можно считать неоспоримым. …Доверять словам альянса о том, что ничто не угрожает Москве, фактически нельзя. Подтверждает это и то, что ранее НАТО уже нарушало обещание не наращивать мощь на востоке».

То, что ситуация напряженная, подтвердил haqqin.az и российский политолог Юрий Зверев, считающий все же, что это не значит, что война начнется со дня на день, и даже то, что она начнется вообще.

«Россия остается одной из двух ведущих ракетно-ядерных держав, постоянно совершенствующей свой арсенал. И я глубоко убежден, что если бы не он, то нам бы не удалось прожить последние 74 года в мире. Разрабатываются и принимаются на вооружение новые виды оружия, например, гиперзвуковое. По признанию американцев, которые со своей мощной радиоэлектронной промышленностью этого никак не ожидали, Россия опережает США в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Модернизируются российские силы общего назначения. Всё это в США и НАТО хорошо известно и вряд ли там сознательно готовы пожертвовать созданным за многие десятилетия, а то и столетия, материальным благополучием и оказаться на радиоактивных руинах с «чувством глубокого удовлетворения» от того, что и Россия находиться по итогам глобальной ядерной войны в таком же разрушенном состоянии. Просто это демонстрация силы», - считает российский эксперт.

А вот по мнению грузинского политолога Кахи Гоголашвили, учения НАТО «Защитник Европы 2020» являются в определенном смысле признанием геополитического значения Грузии, то есть того, что это важная территория для европейской безопасности.

«С каждым совместным учением у стран НАТО появляется больше уверенности в том, что Грузия готова для интеграции в Альянс с точки зрения военного компонента. Конечно, манёвры НАТО в Грузии важны для будущего. В частности, присутствие и тренировки на территории Грузии психологически подготавливает войска НАТО к тому, что Альянс может защитить эту страну. Это также хорошее послание для всех насчет того, что Грузия является надежным и близким партнером НАТО», – отметил Гоголашвили.
 
 
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Начинаются самые масштабные со времен «холодной войны» учения НАТО Defender Europe 2020 («Защитник Европы-2020»). Они пройдут на территории Германии, Франции, Голландии,...
 
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