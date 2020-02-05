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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

05.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Медики диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, по меньшей мере у 10 человек на круизном лайнере Diamond Princess. Судно с 3 февраля находится на карантине в порту Иокогамы (Япония), сообщает японская газета The Japan Times.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся около 3,7 тыс. человек, был помещен на карантин после того, как у 80-летнего мужчины, сошедшего с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус 2019-nCoV.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, тестирование на вирус прошли 273 пассажира и члена экипажа, имевших какой-либо контакт с зараженным мужчиной. В итоге у 10 из них обнаружили коронавирус 2019-nCoV. Уточняется, что зараженные — лица в возрасте от 50 до 80 лет, все они госпитализированы.

Японское правительство сообщило, что на борту Diamond Princess находятся граждане 56 стран. При этом не уточняется гражданство зараженных коронавирусом лиц. Власти требуют, чтобы все пассажиры и члены экипажа лайнера оставались на корабле в течение двух недель.

По последним данным, в Китае число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 490 человек, инфицированы более 24,3 тыс. жителей материковой части страны. Случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы у граждан 25 стран.

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Медики диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, по меньшей мере у 10 человек на круизном лайнере Diamond Princess. Судно с 3 февраля находится на карантине...
 
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