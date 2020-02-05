Минск-Москва: новое обострение неизбежно. Теперь – газовое

Вместе с тем, у Москвы все ходы расписаны наперед. И не исключено, что в Кремле делают ставку на эмоциональную реакцию Минска, подталкивая Беларусь к совершению стратегических ошибок, которые будут иметь последствия не только для беларуско-российских отношений, но и для отношений Беларуси с ЕС.





Так, например, 11 января на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин предупредил о возможных газовых и нефтяных войнах с Беларусью, т.е. об остановке транзита российских энергоресуров в Европу через беларуские трубопроводы, по вине “последней диктатуры”.





С учётом того, что Меркель не увидела угрозы в попытках Кремля “растворить” Беларусь в Союзном государстве, сославшись на личные заверения Владимира Путина (вместо того, чтобы об этом спросить лично у Александра Лукашенко), можно предположить, что Германия в лучшем случае самоустраниться, в худшем – поддержит Россию в новой энергетической войне с Беларусью.





Более того, Меркель призвала скорее завершить строительство газопровода “Северный поток-2”, а Путин пообещал завершить проект к концу 2020 – началу 2021 года – со всеми вытекающими последствиями для таких государств-транзитеров российского газа как Украина и Беларусь.





Технически Кремль готов к перекрытию транзита газа через Беларусь. Высвободившиеся объёмы пойдут через Украину и другие “потоки”. Так, за первую декаду января объём газа поставляемого через Украину, упал в три раза – с 262 до 91 млн. кубометров в сутки. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» через Беларусь и Польшу также сократились примерно на 27%.





Более того, 18 мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако Газпром до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.





Это означает, что Москва не только готова к новой газовой войне с Беларусью, но и в целом продолжает методично проводить стратегический курс на полное устранение зависимости от государств-транзитеров, провозглашенный сразу после прихода Владимира Путина в Кремль.





Одним из элементов данной стратегии является дискредитации транзитных стран в глазах европейских потребителей с помощью перманентный газовых войн, легитимирующих в их глазах необходимость строительства обходных трубопроводов.





И если Украина смогла добиться временной передышки до конца 2020 года из-за неготовности “Северного потока-2”, то позиция Беларуси достаточно уязвима.





В среднесрочной перспективе единственная оптимальная стратегия- создание необходимой газотранспортной инфраструктуры, имеющей доступ к европейскому базовому рынку. Опыт и контекст реализации проекта румыно-молдавского газопровода Яссы-Унгены-Кишинев в этой связи может быть очень востребован Беларусью.