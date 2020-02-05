ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск-Москва: новое обострение неизбежно. Теперь – газовое

05.02.2020 09:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Перед новым раундом газовых переговоров в конце февраля Минск риторическими и практическими намеками демонстрирует готовность пересмотреть сделку по продаже Газпрому “Белтрансгаза”, если новая цена на российский газ окажется неприемлемой. А так как она, судя по всему, окажется выше прошлогодней на 20-25% (при оптимистичном сценарии), то есть неприемлемой для Минска, то новый кризис в отношениях двух стран неизбежен.

Минск-Москва: новое обострение неизбежно. Теперь – газовое
Об этом пишет телеграм-канал forstrategy.

Вместе с тем, у Москвы все ходы расписаны наперед. И не исключено, что в Кремле делают ставку на эмоциональную реакцию Минска, подталкивая Беларусь к совершению стратегических ошибок, которые будут иметь последствия не только для беларуско-российских отношений, но и для отношений Беларуси с ЕС.

Так, например, 11 января на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин предупредил о возможных газовых и нефтяных войнах с Беларусью, т.е. об остановке транзита российских энергоресуров в Европу через беларуские трубопроводы, по вине “последней диктатуры”.

С учётом того, что Меркель не увидела угрозы в попытках Кремля “растворить” Беларусь в Союзном государстве, сославшись на личные заверения Владимира Путина (вместо того, чтобы об этом спросить лично у Александра Лукашенко), можно предположить, что Германия в лучшем случае самоустраниться, в худшем – поддержит Россию в новой энергетической войне с Беларусью.

Более того, Меркель призвала скорее завершить строительство газопровода “Северный поток-2”, а Путин пообещал завершить проект к концу 2020 – началу 2021 года – со всеми вытекающими последствиями для таких государств-транзитеров российского газа как Украина и Беларусь.

Технически Кремль готов к перекрытию транзита газа через Беларусь. Высвободившиеся объёмы пойдут через Украину и другие “потоки”. Так, за первую декаду января объём газа поставляемого через Украину, упал в три раза – с 262 до 91 млн. кубометров в сутки. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» через Беларусь и Польшу также сократились примерно на 27%.

Более того, 18 мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако Газпром до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.

Это означает, что Москва не только готова к новой газовой войне с Беларусью, но и в целом продолжает методично проводить стратегический курс на полное устранение зависимости от государств-транзитеров, провозглашенный сразу после прихода Владимира Путина в Кремль.

Одним из элементов данной стратегии является дискредитации транзитных стран в глазах европейских потребителей с помощью перманентный газовых войн, легитимирующих в их глазах необходимость строительства обходных трубопроводов.

И если Украина смогла добиться временной передышки до конца 2020 года из-за неготовности “Северного потока-2”, то позиция Беларуси достаточно уязвима.

В среднесрочной перспективе единственная оптимальная стратегия- создание необходимой газотранспортной инфраструктуры, имеющей доступ к европейскому базовому рынку. Опыт и контекст реализации проекта румыно-молдавского газопровода Яссы-Унгены-Кишинев в этой связи может быть очень востребован Беларусью.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед новым раундом газовых переговоров в конце февраля Минск риторическими и практическими намеками демонстрирует готовность пересмотреть сделку по продаже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня давал фигурантам «сахарного дела» советы по конспирации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика