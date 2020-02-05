"Белнефтехим" назвал действия Лукойла "самоуправством на грани провокации"









"Введение лимитов по количеству топлива на ряде АЗС Лукойла по сути самоуправство и находятся на грани провокации. Ни на уровне правительства, ни "Белнефтехима" таких решений не принималось. На белорусских АЗС топливо отпускается без ограничений, перебоев с обеспечением нет", заявил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.





Он также подчеркнул, что в настоящее время "НПЗ работают в прежнем режиме полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе".





Как сообщил белорусский портал tut.by, ряд действующих в Беларуси АЗС "Лукойла" ввели лимиты на отпуск автотоплива.





В частности, со ссылкой на пользователей АЗС сообщается, что на АЗС № 21 "Лукойла" в Бресте введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта — и легкового, и грузового. "Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки", — пояснили на АЗС.









Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют только НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой в условиях отсутствия поставки сырья от основных поставщиков.



