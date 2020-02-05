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Месси пошел на конфликт с руководством «Барселоны», вступившись за одноклубников

05.02.2020 10:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал в интервью Diario Sport, когда клуб начал поиски замены тренеру Эрнесто Вальверде. Некоторые моменты этого интервью вызвали недовольство лидера команды Лионеля Месси.


Фото: Reuters

«Такие решения принимать нелегко, но после матча с „Реалом“ (0:0) 18 декабря мы начали предметно работать над уходом [Вальверде].

Мы смотрели на игры, а не на результаты — на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобных деталях.

И многие игроки не были удовлетворены [Вальверде] или работали не так много. Была проблема и с коммуникацией в коллективе.

Отношения между тренером и командой всегда были хорошими, но есть вещи, которые я, как бывший игрок, улавливаю. Я рассказал клубу, что думаю, и мы приняли решение», — сказал Абидаль.

Вскоре обычно спокойный Месси прокомментировал у себя в Instagram интервью Абидаля. Аргентинец был явно недоволен тем, что косвенными виновниками увольнения Вальверде были названы футболисты клуба.


Фото: Reuters

«Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях.

Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке.

Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление, прежде всего за принимаемые ими решения.

Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности», — приводит слова Месси Sports.ru.

 
 
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Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал в интервью Diario Sport, когда клуб начал поиски замены тренеру Эрнесто Вальверде. Некоторые моменты этого...
 
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