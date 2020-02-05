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Экологическая акция: в Минске проезд в такси можно оплатить батарейками

05.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо денег – батарейка. Оплатить проезд в минском такси можно отработанными батарейками. Масштабный проект белорусских экоактивистов поддержал крупнейший столичный перевозчик. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова оценила акцию и узнала, сколько батареек собрали водители.

Два доллара и одна батарейка. Во столько Татьяне Позняк обошлась поездка в такси. Такой дополнительной «валюты» у нее много. Одни детские игрушки чего стоят. Использованные батарейки собирают всей семьей и потом относят на утилизацию.

Акция «Такси на батарейках» - идея государственного учреждения по переработке отходов. Первым ее поддержал крупнейший столичный перевозчик. Заказывают поездку в такси так же, а вот способ оплаты выбирают «за батарейку».

«В начале очень с осторожностью отнеслись жители Минска к этой идее. Кто-то захотел принести сразу все батарейки, которые у него накопились. Но с каждым днем акция набирает обороты. И сегодня вот более 10% всех поездок осуществляется за батарейку», – указал директор службы такси Олег Олихвер.

Таксисты уже собрали почти тысячу батареек.

В одной пальчиковой батарейке до 20 граммов отравляющего вещества. Такая ядовитая начинка может попасть в почву и воду, если выбрасывать элементы питания не вот в специальные контейнеры, а просто на свалку вместе с бытовым мусором.

В Беларуси контейнеры для сбора батареек стоят в магазинах, школах, на автозаправках. Только за прошлый год благодаря им удалось утилизировать две сотни тонн использованных элементов питания.

«Мы установили около трех тысяч контейнеров по всей республике. И за последние пять лет увеличили сбор примерно в четыре раза. Примерно каждый контейнер мы посещаем раз в месяц и достаем оттуда все собранные отходы», – указала начальник экологического сектора предприятия по переработке опасных отходов Дарья Коптилина. 

Это пока единственное предприятие в стране по переработке элементов питания. Здесь уверены: батарейки – это не только опасные отходы, но и ценное сырье. Сначала их вручную сортируют, а потом разделяют на фракции: солевые и щелочные перерабатывают на месте, литиевые и ртутные вывозят за рубеж.

«После переработки получается три фракции. Металл отдается на чермет для дальнейшей переработки. Графит может идти в металлургию, а с набивки можно добыть цинк, магний», – отметил оператор перерабатывающего станка Александр Окунь. 

За день по заводской ленте проходит до восьмисот килограммов сырья. Но объем будут наращивать: говорят, запас батареек тоже немалый. 



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Масштабный проект белорусских экоактивистов поддержал крупнейший столичный перевозчик.
 
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