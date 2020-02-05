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Экологическая акция: в Минске проезд в такси можно оплатить батарейками
05.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо денег – батарейка. Оплатить проезд в минском такси можно отработанными батарейками. Масштабный проект белорусских экоактивистов поддержал крупнейший столичный перевозчик. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова оценила акцию и узнала, сколько батареек собрали водители.
Два доллара и одна батарейка. Во столько Татьяне Позняк обошлась поездка в такси. Такой дополнительной «валюты» у нее много. Одни детские игрушки чего стоят. Использованные батарейки собирают всей семьей и потом относят на утилизацию.
Акция «Такси на батарейках» - идея государственного учреждения по переработке отходов. Первым ее поддержал крупнейший столичный перевозчик. Заказывают поездку в такси так же, а вот способ оплаты выбирают «за батарейку».
«В начале очень с осторожностью отнеслись жители Минска к этой идее. Кто-то захотел принести сразу все батарейки, которые у него накопились. Но с каждым днем акция набирает обороты. И сегодня вот более 10% всех поездок осуществляется за батарейку», – указал директор службы такси Олег Олихвер.
В одной пальчиковой батарейке до 20 граммов отравляющего вещества. Такая ядовитая начинка может попасть в почву и воду, если выбрасывать элементы питания не вот в специальные контейнеры, а просто на свалку вместе с бытовым мусором.
В Беларуси контейнеры для сбора батареек стоят в магазинах, школах, на автозаправках. Только за прошлый год благодаря им удалось
«Мы установили около трех тысяч контейнеров по всей республике. И за последние пять лет увеличили сбор примерно в четыре раза. Примерно каждый контейнер мы посещаем раз в месяц и достаем оттуда все собранные отходы», – указала начальник экологического сектора предприятия по переработке опасных отходов Дарья Коптилина.
За день по заводской ленте проходит до восьмисот килограммов сырья. Но объем будут наращивать: говорят, запас батареек тоже немалый.
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Масштабный проект белорусских экоактивистов поддержал крупнейший столичный перевозчик.
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