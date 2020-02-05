«Думал, мы все умрём». В чём сходство коронавируса с атипичной пневмонией?

Источник материала: Аргументы и факты

Перебили летучих мышей, спекулировали масками, растирались скорпионами, не ездили в подземке, выходили в туалет только ночью. Как 17 лет назад КНР удалось победить атипичную пневмонию и получится ли это сделать сейчас?

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Я еду в совершенно пустом вагоне в метро Пекина. Надо заметить, здесь час пик – вообще всегда, с утра до вечера. Не бывает свободных мест, дабы присесть: сиденье себе отвоёвываешь, словно на фронте. А тут – ну шаром покати! Служащие у турникетов – в плотных масках на лице. Выходишь на улицу – редкие прохожие идут со скоростью экспресса, быстро перебирая ногами. Дорогу не спросить: человек от тебя шарахается. Парочки не держатся за руки и не целуются. В аптеке пожимают плечами: стерильные повязки раскуплены. На выходе подходит спекулянт – готов отдать «дефицит» по 50 юаней (по нынешнему курсу – 450 руб. – Авт.) за штуку. В китайских газетах рассказывают, что всё прекрасно и замечательно. А в России и на Западе – паника и прогнозы о полной гибели человечества. Думаете, это я о свежей эпидемии коронавируса 2019-nCoV? Нет, это события 17-летней давности: вспышка вируса SARS-CoV, более извест­ного у нас под названием «атипичная пневмония». Следует заметить, та болезнь была куда страшнее – ведь умирал каждый десятый заразившийся (смертность от коронавируса – 2,5%, во всяком случае пока), всего в итоге скончалось 813 человек. Как проходила тогдашняя пандемия «ужасного гриппа» в КНР? Есть ли отличия от нынешней ситуации? И самое главное – какими методами справились с заразой?

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«Он заразил весь самолёт»

Начало эпидемии было идентично нынешней. 27 ноября 2002 г. в провинции Гуандун в больницу был помещён фермер с симптомами простуды. Вскоре он скончался по невыясненным причинам. Позднее установили – вирус разнесён подковоносыми летучими мышами родом из провинции Юньнань. Спустя пару дней заболели ВСЕ люди, контактировавшие с покойным фермером, включая и докторов. Болезнь распространялась стремительно. В Пекине пересказывали жуткую байку: носитель вируса сел на авиарейс из Гонконга, а едва самолёт приземлился, все до одного пассажиры оказались заражены SARS. Китайские власти действовали не с умом – они скрывали эпидемию аж до февраля 2003-го, пытаясь справиться своими силами. Когда Всемирная организация здраво­охранения узнала о необычном гриппе, 500 человек в КНР уже умерли, а тысячи заразились. Больные страдали от высокой температуры, судорог мышц, озноба и сухого кашля. Вирус успел проникнуть в Гонконг, США, Канаду и Сингапур.

Мир содрогнулся. Многим виделась эпидемия «испанки» – штамма гриппа, убившего в 1918 г. 50 млн (!) человек. Слухи потрясали. Даже китайцы с высшим образованием шёпотом рассказывали мне о котлованах, куда втайне от народа Китая экскаваторами сбрасывают десятки тысяч трупов погибших в ходе эпидемии, – останки заливают бензином, сжигают и закапывают. Официальные данные оптимизма тоже не добавляли. В Гонконге умерли 17% пациентов, подхвативших SARS (299 человек), а в Канаде и вовсе почти 20% (44 человека)! Китайские верующие хором бросились в буддийские храмы зажигать палочки с благовониями и целовать статуи богов – почти как в Москве во время эпидемии чумы в 1771 г. Власти закрыли «религиозные учреждения» и рекомендовали гражданам страны поменьше бывать днём в публичных местах.

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Сожгли вирусных енотов

Китайцы сочли сие распоряжение знаком конца света. Торговые центры, рестораны, улицы обезлюдели. Многие клерки не вышли на работу – пусть останемся без денег, зато выживем. Мне поведали про начальника одной из фирм в Гуанчжоу: сидя в кабинете, он перешёл на общение с подчинёнными сугубо по телефону и электронной почте. Небольшие магазины и кафе захлопнули двери – продукты в продаже присутствовали, но ассортимент изрядно сократился: поставщики перестали привозить продовольствие. Опасаясь вагонов метро, китайцы пересели на велосипеды. Сомнительные личности из-под полы предлагали зажиточным гражданам «секретные чудо-лекарства», на деле оказывающиеся разведённым в воде мелом. В крупных городах втридорога продавали живых скорпионов: пронёсся слух, что только их яд уничтожает вирус SARS. Компартия КНР установила дикие штрафы, запретив трудящимся плевать в общественных местах.

Подобно нынешней пандемии, причиной вспышки вируса тогда стал рынок, где продавали диких животных. Согласно местной пословице, «китайцы едят всё, что на четырёх ногах, кроме стола, и всё, что летает, кроме самолёта». Из летучих мышей в провинции Гуандун варят суп с красным перцем. Зверьков продавали живыми – в доказательство свежести их мяса. Руководство Китая немедленно разогнало подобные рынки, а крестьяне в Гуандуне в испуге перебили 10 000 летучих мышей, пытаясь остановить «атипичку». Внезапно выяснили – заражать вирусом способны еноты и барсуки. Им, разумеется, тоже досталось: сжигали целые участки леса. Как и в большинстве фильмов про эпидемии, казалось – страна обречена, анархии не избежать. Заболело всего 8000 человек (капля в море в сравнении с миллиардным населением КНР), но реакция людей была кошмарной. «По всему Пекину расклеены объявления – просьбы к врачам, сбежавшим из госпиталей, вернуться на работу, – заявил мне тогда китайский журналист. – У нас каждый боится пожать соседу руку. Да чего там, приблизиться к нему хотя бы на метр. Моя жена, услышав, как я чихаю, взяла еду и закрылась с ребёнком в своей комнате. Выходит в туалет ночью, в маске». Позднее он честно признался: «Я думал, мы точно все умрём».

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Арестовали всех спекулянтов

Власти Китая отреагировали жёстко. Они стали арестовывать за распространение панических слухов, завалили аптеки медицинскими масками из Индии, задержали тысячи спекулянтов «чудо-лекарствами» и заставили под угрозой тюрьмы вернуться на работу врачей и отдельных чиновников. Коммунистов в Китае всё же боятся больше вируса, поэтому подчинились. Госслужащих обязали проходить профилактику – для укрепления иммунитета есть лук и чеснок, промывать ноздри и руки антибактериальным мылом, в обязательном порядке носить маски при выходе на улицу. Пик заражений пришёлся на конец марта, вслед за тем вирус стал ослабевать – появилась вакцина (естественно, очень дорогая), сработали меры карантина. 9 июля 2003 г. было объявлено: эпидемия атипичной пневмонии завершена. Апокалипсис не состоялся.

Правительство КНР научилось на своих ошибках. Действия по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV в корне отличаются от ситуации 17 лет назад. В городах были сразу введены карантин и ограничения, запрещены путешествия по стране, закрыты вылеты групп туристов за границу. Ведётся разработка вакцины. Выводы, к счастью, сделаны правильные – и, надеюсь, лекарство скоро появится. В остальном всё по шаблону вспышки вируса SARS: слухи, кошмары, раздувание проблемы. Человечество не меняется. Атипичную пневмонию уже забыли, хотя смертность во время эпидемии 2003 г. составляла 10%.

На момент подписания номера в мире от новой болезни умерли 362 человека. Для примера: в 2016 г. при пандемии гриппа в России скончалось более 500 её граждан. И кто это помнит? Безусловно, предосторожность необходима. Но паниковать без повода – полная глупость.