Под Гродно Renault сбил пенсионерку. Женщина умерла в больнице

Источник материала: Tut.by

Утром 4 февраля в Гродненском районе легковушка сбила женщину, сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, 42-летний водитель Renault ехал по трассе Н6032 со стороны Скиделя в направлении областного центра и сбил находившуюся в полосе движения 76-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла. Известно, что женщина не была обозначена световозвращающими элементами.