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Под Гродно Renault сбил пенсионерку. Женщина умерла в больнице

05.02.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 4 февраля в Гродненском районе легковушка сбила женщину, сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, 42-летний водитель Renault ехал по трассе Н6032 со стороны Скиделя в направлении областного центра и сбил находившуюся в полосе движения 76-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла. Известно, что женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

 
 
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Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
 
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