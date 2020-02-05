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Под Гродно Renault сбил пенсионерку. Женщина умерла в больнице
Источник материала: Tut.by
Утром 4 февраля в Гродненском районе легковушка сбила женщину,
По предварительной информации, 42-летний водитель Renault ехал по трассе Н6032 со стороны Скиделя в направлении областного центра и сбил находившуюся в полосе движения 76-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где позже умерла. Известно, что женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
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Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
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