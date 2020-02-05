Источник материала: Новости Волковыска

Несколько непривычен был состав участников европейского семинара в этом году. Среди 48 человек, принимавших в нем участие, 21 представлял три района. По пять директоров сельхозпредприятий из Волковысского, Добрушского, восемь специалистов из Кировского районов и руководители райсельхозпродов. По какому принципу формировались делегации именно в таком составе и какие цели намерена преследовать каждая в зарубежной командировке, я узнал позже, в процессе. Но, забегая вперед, скажу: подобные ставки у всех оправдались. На сельхозвыставке в Познани я знакомился с экспонатами (в основном техникой) вместе с волковысскими агроменеджерами. Очень квалифицированная и тоже молодая команда! И к тому же удивительно продвинутая и целеустремленная. Собственно, как и все другие…

В Познани на Polagrа был рай для инженеров. И для руководителей хозяйств, конечно, тоже. Любая сельхозтехника в любой номинации на любой вкус! Причем техника на этой крупнейшей международной выставке, ясное дело, лучшая и самая новейшая. На то и мировая презентация. Так вот, у наших участников семинара глаза разбегались и, откровенно, слюнки текли. Нет, мы приехали не из бедной африканской страны, слава богу, техническое переоснащение в белорусском сельском хозяйстве, которое произошло и продолжается в последнее десятилетие, поставило нас в один ряд со многими европейскими коллегами. И все же, положа руку на сердце, признаем: некоторым нашим машинам, особенно прицепной почвообрабатывающей технике, еще порой далековато до лучших зарубежных образцов. Стало быть, и здесь, в Познани, важно было еще раз сравнить и по возможности сделать выбор: какие направления успешно закрывает отечественное сельхозмашиностроение, а какое хорошо бы проработать в Европе. Откровенно, подобное достаточно разумное и прагматичное сочетание в наиболее экономически крепких хозяйствах имеет место, что вполне оправданно.

Группа гродненских аграриев - руководители сельхозпредприятий Волковыщины Александр Жилинский, Валентин Андреев, Юрий Костоломов, Казимир Воробей и Сергей Чарковский во главе с первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Дмитрием Захарчуком и в Польшу, и в Германию приехала именно с таким четким планом. Почти все павильоны выставки мы прошли вместе. Особый интерес у них вызвала сельхозтехника, связанная с безотвальной обработкой почвы. Надо ли говорить, что и мне, редактору газеты, которая пыталась еще несколько лет назад пропагандировать подобный вариант обработки земли и наткнулась на откровенное противостояние ключевых республиканских структур управления, была крайне любопытна эта тема. Оказывается, в Волковыске уверенно идут по этому пути, пишет sb.by.

Возле универсального культиватора для глубокого рыхления почвы одной польской фирмы мы задержались особо.

— Прошлой осенью впервые посеяли 200 гектаров озимых зерновых и рапса по безотвальной технологии: не применяя плуги, — сказал директор КСУП «Неверовичи» Казимир Воробей. — Какую-то технику взяли у соседей, а культиватор-рыхлитель приобрели белорусского производства. На урожай зерновых еще посмотрим летом, а сахарную свеклу в обработанную без плуга землю высаживаем не первый год — сбор на 100 центнеров выше!

— Три года назад взялись серьезно за безотвальную технологию, — подключился к разговору Дмитрий Захарчук. — Сегодня семь из десяти хозяйств имеют свои рыхлители и другую технику. Эта тема — одна из главных, что привела нас на европейский семинар. Кстати, далеко не первый раз! Еще нас интересуют производительные высокоточные сеялки, две такие известных фирм приобретаем для района. И здесь вторая тема: людей в сельском хозяйстве не хватает, нужны мощные энергонасыщенные тракторы и широкозахватные агрегаты к ним. Вот на выставке в Познани все берем на карандаш, прицениваемся, будем дома прорабатывать…

Да, ценовой фактор сильно впечатлил всех участников семинара. В плане соотношения «качество — стоимость». Здесь, от производителя непосредственно, и там, у нас от всевозможных дилеров, — увы, две большие разницы. Все вроде правильно: каждый в рыночной цепочке должен иметь свою маржу, но — умеренную…

Глава Министерства сельского хозяйства и развития деревни Польши Ян Кшиштоф Ардановски очень точно сказал на этот счет при открытии выставки:

— Начало года — хорошее время для изучения новейших техники и технологий сельского хозяйства. Сегодня важно не только произвести сельхозпродукцию, но и продемонстрировать искусство экономической эффективности и оптимальных продаж.

И в этом отношении наши подходы совпадают. Эффективно хозяйствовать на земле можно и при частной собственности на нее, и при государственной. Фактор цены, снижения затрат — один из универсальных для всех стран в мировой конкуренции. В этой связи возможность выбора у наших руководителей сельхозпредприятий и районов при покупке необходимой техники, отечественной или зарубежной, должна, на мой взгляд, играть ключевую роль. Справедливости ради, белорусские предприятия сельхозмашиностроения все более успешно конкурируют в этом сегменте рынка. В том же Волковысском районе используют шлейф почвообрабатывающей техники не только иностранного производства, но и от «Амкодора», «Биокома», включая и безотвальные технологии.

Целый рабочий день, потраченный на знакомство с уникальной выставкой в Познани, выдался плодотворным. Сужу об этом и по своим впечатлениям. Но главное — у всех участников семинара «Европейские стандарты в сельском хозяйстве», организованного Белорусским крестьянским советом, они точно такие. Мнение всех без исключения коллег: полезный материал собран, есть что обсудить в хозяйствах и на районных исполкомах.

Почему такое стало возможным? Опять же все просто. Белорусский крестьянский совет начал сотрудничество с Центром сельскохозяйственных консультаций в Миникове Куявско-Поморского воеводства Польши. Благодаря этому уже прошло два европейских семинара белорусских агроменеджеров. Для того чтобы они стали еще более организованными, БКС готовит письмо за подписью своего руководителя Алексея Скакуна на имя того же министра сельского хозяйства и развития деревни Польши.