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Кофе и десерт за 7 рублей: в столице стартует новый гастрофест

05.02.2020 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра в Минске стартует очередной гастрофест. 20 кофеен города предложат гостям десерт и кофе за 7 рублей. Стоит сказать, что именно кофейные гастрофесты в прошлые годы были одними из самых популярных у минчан. Продлится «Gastrofest.Кофе» с 6 по 23 февраля. Проголосовать за лучший сет можно будет сайте gastrofest.by или в одноименном Telegram-канале.

Отметим, что при расчете за фестивальный сет карточкой Альфа-Банка каждый гость получит карточку-комплемент, которую сможет обменять на бесплатный десерт при следующем посещении.

«1801»

Адреса: пр-т Независимости, 95 и пр-т Независимости, 18


Что входит в сет

  • кофе капучино-масала, 200 мл.
  • десерт «Любимый мамин цветок», 120 гр.

Stories

Адрес: ул. Интернациональная, 14


Что входит в сет

  • васильковый раф, 400 мл.
  • круассан с арахисовой пастой и бананом, 50/45/65 гр.

Wake Up coffee

Адрес: ул. В. Хоружей, 5


Что входит в сет

  • цитрусовый раф с корицей, 300 мл.
  • торт с бисквитом, персиком и карамельной намелакой, 135 гр.

«32.08 Вечное Лето»

Адрес: ул. Киселева, 28


Что входит в сет

  • раф чайная роза, 300 мл., или Батч брю, 200мл.
  • домашние вафли с клубничным соусом, базиликом и пломбиром, 250 гр.

«Золотой гребешок»

Адрес: пр-т Независимости, 37


Что входит в сет

  • капучино со вкусом кокоса и шоколада, 250 мл.
  • муссовый десерт из белого шоколада и кокоса с кислинкой ананасового пюре на вафельной крошке, 100 гр.

La Coffee

Адрес: ул. Козлова, 5


Что входит в сет

  • кофейно-клубничный мусс с нотками фисташки, 300 мл.
  • йогуртовая панакота с лаймом и клубникой на овсяном красте, 120 гр.

DOLCE

Адреса: ул. Притыцкого, 156, ул. Чечота, 7, пр. Независимости, 89


Что входит в сет

  • кофе Аффогато гарам масала, 230 мл. + 30 гр.
  • ванильное мороженое
  • настойка (отвар) специй собственного приготовления
  • взбитое горячее молоко
  • десерт «Павлова», 90 гр.

CoffeeBerry

Адреса: ул. Интернациональная, 5; ТЦ «Столица»; ул. Зыбицкая, 6


Что входит в сет

  • кофейно-чайный напиток «TeaCoff» с добавлением белого шоколада, 400 мл.
  • десерт из заварного теста с маковой корочкой, с кремом с арахисом и арахисовой пастой, 120 гр.
  • чиа пудинг с йогуртом, гранолой и свежими ягодами, 180 гр.

Coffee&croissant

Адрес: ул. Ленинградская 1,


Что входит в сет

  • кофе «Ванильное небо», 230 мл.
  • шоколадный крем с лесным орехом и конфета
  • крем-шарлот с ягодным муссом из натуральной малины и конфета
  • крем-шарлот с пралине и фисташкой и конфета

TOOK cafe&bar

Адреса: пр. Дзержинского, 80 и ул. Московская, 7


Что входит в сет

  • капучино с сахарной ватой, 250 мл.
  • тарталетка лимонная, 65 гр.
  • тарталетка клубничная, 65 гр.
  • тарталетка карамель-арахис, 65 гр.

Fabrika

Адрес: ул. П. Мстиславца, 18


Что входит в сет

  • безалкогольный айриш кофе, 220 мл.
  • десерт из шоколадного ганаша, апельсинового мусса и миндальных коржей, 110 гр.

Buno

Адрес: ул. Я. Коласа, 49


Что входит в сет

  • медово-пряный раф, 270 мл., или батч-брю, 200 мл.
  • шоколадный наполеон с вишней, 110 гр.

Compassion Coffee

Адрес: ул. Макаенка, 3


Что входит в сет

  • масала раф, 300 мл. или кофе Батч-Брю, 200 мл.
  • шоколадный бисквит, пропитанный кофе, с ванильным муссом с кусочками груши, томлеными в специях, 110 гр.

Mon Nom

Адрес: ул. Клумова, 11 / ул. Стахановская, 2


Что входит в сет

  • молочный кофе с апельсином и белым шоколадом, 350 мл. или кофе батч брю, 200 мл.
  • пирожное картошка в глазури из белого шоколада с дробленым арахисом
  • пирожное картошка в глазури из горького шоколада с дробленым арахисом

Seadog&Friends

Адрес: ул. Золотая горка, 1


Что входит в сет

  • кофе раф банан-корица, 300 мл. или батч-брю, 200 мл.
  • пирожное шу с кремом маракуйя, 40 гр.
  • мини-эклер карамель-белый шоколад, 30 гр.

«Место»

Адрес: пр-т Независимости, 43


Что входит в сет

  • фундучный раф, 300 гр.
  • брауни с шариком пломбира и домашней карамелью, 180 гр.

Gnezdo

Адрес: ул. Романовская Слобода, 7


Что входит в сет

  • пряный американо с тертым сыром пармезан на молочной пене, 250 мл.
  • крем-брюле с хрустящей карамельной корочкой и сорбетом из лесных ягод, 120 гр.

«Белый Чемодан»

Адрес: пр-т Независимости, 43


Что входит в сет

  • ореховый раф по-майянски с макадамией, миндалем и специями, 300 мл.
  • испанский миндальный торт с муссовым ягодным зефиром, 120 гр.

«Галерея кофе»

Адрес: пр-т Независимости, 18


Что входит в сет

  • моноарабика, 250 мл.
  • три вида сыра: нейтральный «мальбек», сладкий «радомер» и редкий «трюфель с красным песто», 90/30 гр.
  • фермерский мед с орехами, темный бельгийский шоколад в дропсах и финские сухари 10/15/10 гр.
  • железная кружка, в которой подается напиток и Passport Grand CoffeeMan

Roast.by

Адрес: ул. Белинского, 23


Что входит в сет

  • кофе «Кофе кон миэль», 200 мл.
  • десерт «Вишневый закат», 140 гр.

Нововведение этого фестиваля — возможность оказать поддержку программе ЮНИСЕФ в Беларуси «Семья каждому ребенку», которая помогает детям с инвалидностью из интернатов найти свою семью. Любой желающий сможет подарить гастро-сет своему другу через приложение Gmoji, где стоимость сета отличается на 1 рубль, который и будет отправлен в поддержку программе.

Кроме этого, во время фестиваля у вас будет возможность отправиться в теплое путешествие на двоих в Египет от туроператора Aviabaltic.

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Теги: Минск
 
 
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20 кофеен города предложат гостям десерт и кофе за 7 рублей. Продлится Gastrofest. Кофе с 6 по 23 февраля включительно.
 
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