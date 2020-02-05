Кофе и десерт за 7 рублей: в столице стартует новый гастрофест

Завтра в Минске стартует очередной гастрофест. 20 кофеен города предложат гостям десерт и кофе за 7 рублей. Стоит сказать, что именно кофейные гастрофесты в прошлые годы были одними из самых популярных у минчан. Продлится «Gastrofest.Кофе» с 6 по 23 февраля. Проголосовать за лучший сет можно будет сайте gastrofest.by или в одноименном Telegram-канале.
Отметим, что при расчете за фестивальный сет карточкой Альфа-Банка каждый гость получит карточку-комплемент, которую сможет обменять на бесплатный десерт при следующем посещении.
«1801»
Адреса: пр-т Независимости, 95 и пр-т Независимости, 18
Что входит в сет
кофе капучино-масала, 200 мл.
десерт «Любимый мамин цветок», 120 гр.
Stories
Адрес: ул. Интернациональная, 14
Что входит в сет
васильковый раф, 400 мл.
круассан с арахисовой пастой и бананом, 50/45/65 гр.
Wake Up coffee
Адрес: ул. В. Хоружей, 5
Что входит в сет
цитрусовый раф с корицей, 300 мл.
торт с бисквитом, персиком и карамельной намелакой, 135 гр.
«32.08 Вечное Лето»
Адрес: ул. Киселева, 28
Что входит в сет
раф чайная роза, 300 мл., или Батч брю, 200мл.
домашние вафли с клубничным соусом, базиликом и пломбиром, 250 гр.
«Золотой гребешок»
Адрес: пр-т Независимости, 37
Что входит в сет
капучино со вкусом кокоса и шоколада, 250 мл.
муссовый десерт из белого шоколада и кокоса с кислинкой ананасового пюре на вафельной крошке, 100 гр.
La Coffee
Адрес: ул. Козлова, 5
Что входит в сет
кофейно-клубничный мусс с нотками фисташки, 300 мл.
йогуртовая панакота с лаймом и клубникой на овсяном красте, 120 гр.
DOLCE
Адреса: ул. Притыцкого, 156, ул. Чечота, 7, пр. Независимости, 89
Что входит в сет
кофе Аффогато гарам масала, 230 мл. + 30 гр.
ванильное мороженое
настойка (отвар) специй собственного приготовления
взбитое горячее молоко
десерт «Павлова», 90 гр.
CoffeeBerry
Адреса: ул. Интернациональная, 5; ТЦ «Столица»; ул. Зыбицкая, 6
Что входит в сет
кофейно-чайный напиток «TeaCoff» с добавлением белого шоколада, 400 мл.
десерт из заварного теста с маковой корочкой, с кремом с арахисом и арахисовой пастой, 120 гр.
чиа пудинг с йогуртом, гранолой и свежими ягодами, 180 гр.
Coffee&croissant
Адрес: ул. Ленинградская 1,
Что входит в сет
кофе «Ванильное небо», 230 мл.
шоколадный крем с лесным орехом и конфета
крем-шарлот с ягодным муссом из натуральной малины и конфета
крем-шарлот с пралине и фисташкой и конфета
TOOK cafe&bar
Адреса: пр. Дзержинского, 80 и ул. Московская, 7
Что входит в сет
капучино с сахарной ватой, 250 мл.
тарталетка лимонная, 65 гр.
тарталетка клубничная, 65 гр.
тарталетка карамель-арахис, 65 гр.
Fabrika
Адрес: ул. П. Мстиславца, 18
Что входит в сет
безалкогольный айриш кофе, 220 мл.
десерт из шоколадного ганаша, апельсинового мусса и миндальных коржей, 110 гр.
Buno
Адрес: ул. Я. Коласа, 49
Что входит в сет
медово-пряный раф, 270 мл., или батч-брю, 200 мл.
шоколадный наполеон с вишней, 110 гр.
Compassion Coffee
Адрес: ул. Макаенка, 3
Что входит в сет
масала раф, 300 мл. или кофе Батч-Брю, 200 мл.
шоколадный бисквит, пропитанный кофе, с ванильным муссом с кусочками груши, томлеными в специях, 110 гр.
Mon Nom
Адрес: ул. Клумова, 11 / ул. Стахановская, 2
Что входит в сет
молочный кофе с апельсином и белым шоколадом, 350 мл. или кофе батч брю, 200 мл.
пирожное картошка в глазури из белого шоколада с дробленым арахисом
пирожное картошка в глазури из горького шоколада с дробленым арахисом
Seadog&Friends
Адрес: ул. Золотая горка, 1
Что входит в сет
кофе раф банан-корица, 300 мл. или батч-брю, 200 мл.
пирожное шу с кремом маракуйя, 40 гр.
мини-эклер карамель-белый шоколад, 30 гр.
«Место»
Адрес: пр-т Независимости, 43
Что входит в сет
фундучный раф, 300 гр.
брауни с шариком пломбира и домашней карамелью, 180 гр.
Gnezdo
Адрес: ул. Романовская Слобода, 7
Что входит в сет
пряный американо с тертым сыром пармезан на молочной пене, 250 мл.
крем-брюле с хрустящей карамельной корочкой и сорбетом из лесных ягод, 120 гр.
«Белый Чемодан»
Адрес: пр-т Независимости, 43
Что входит в сет
ореховый раф по-майянски с макадамией, миндалем и специями, 300 мл.
испанский миндальный торт с муссовым ягодным зефиром, 120 гр.
«Галерея кофе»
Адрес: пр-т Независимости, 18
Что входит в сет
моноарабика, 250 мл.
три вида сыра: нейтральный «мальбек», сладкий «радомер» и редкий «трюфель с красным песто», 90/30 гр.
фермерский мед с орехами, темный бельгийский шоколад в дропсах и финские сухари 10/15/10 гр.
железная кружка, в которой подается напиток и Passport Grand CoffeeMan
Roast.by
Адрес: ул. Белинского, 23
Что входит в сет
кофе «Кофе кон миэль», 200 мл.
десерт «Вишневый закат», 140 гр.
Нововведение этого фестиваля — возможность оказать поддержку программе ЮНИСЕФ в Беларуси «Семья каждому ребенку», которая помогает детям с инвалидностью из интернатов найти свою семью. Любой желающий сможет подарить гастро-сет своему другу через приложение Gmoji, где стоимость сета отличается на 1 рубль, который и будет отправлен в поддержку программе.
Кроме этого, во время фестиваля у вас будет возможность отправиться в теплое путешествие на двоих в Египет от туроператора Aviabaltic.
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