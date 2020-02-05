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«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память о личности самого известного уроженца Беларуси и борца за свободу по обе стороны Атлантики накануне объединила четыре страны. В Минске отмечали 274-летие со дня рождения Тадеуша Костюшко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный герой Беларуси, Польши и США, почетный гражданин Франции. Своей яркой жизнью Костюшко снискал себе славу «последнего рыцаря», легендарного полководца, талантливого военного инженера (оборонных укреплений Вест-Пойнта, например).
Костюшко принимал участие в создании одноименной военной академии, выпускником которой, к слову, является Майкk Помпео – госсекретарь США, который совсем недавно был с визитом в нашей стране.
Потому празднование дня рождения нашего общего героя приобретает еще больший символизм для развития отношений между Беларусью, Литвой, Польшей и США.
Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:
Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:
Память о великом военноначальнике увековечена во многих городах мира. Почти три года назад новый монумент появился в швейцарском Золотурне, где Костюшко закончил жизненный путь.
А в 2018-м памятник сыну белорусской земли установили и на его малой родине в фольварке Меречевщина Брестской области.
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«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко
Новости Беларуси. Память о личности самого известного уроженца Беларуси и борца за свободу по обе стороны Атлантики накануне объединила четыре страны. В Минске...
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