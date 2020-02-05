ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

05.02.2020 13:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Память о личности самого известного уроженца Беларуси и борца за свободу по обе стороны Атлантики накануне объединила четыре страны. В Минске отмечали 274-летие со дня рождения Тадеуша Костюшко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

Национальный герой Беларуси, Польши и США, почетный гражданин Франции. Своей яркой жизнью Костюшко снискал себе славу «последнего рыцаря», легендарного полководца, талантливого военного инженера (оборонных укреплений Вест-Пойнта, например).

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

Костюшко принимал участие в создании одноименной военной академии, выпускником которой, к слову, является Майкk Помпео – госсекретарь США, который совсем недавно был с визитом в нашей стране.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

Потому празднование дня рождения нашего общего героя приобретает еще больший символизм для развития отношений между Беларусью, Литвой, Польшей и США.

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:
Этот человек один аспект двусторонних отношений нашей общей истории. Очень многие американцы имеют белорусские корни. И это то, что я хотела бы сделать на протяжении предстоящих нескольких лет: повысить узнаваемость Беларуси и привлекательность ее для людей, которые родом отсюда.

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:
Таким образом, как мы сегодня это сделали, мы открываем то, что нас глубоко соединяет. Значит, это глубокое чувство совместного наследия и нашего соседства, которое должно быть хорошим и которое люди помнят про свое прошлое.

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

Память о великом военноначальнике увековечена во многих городах мира. Почти три года назад новый монумент появился в швейцарском Золотурне, где Костюшко закончил жизненный путь.

Как в Золотурне открывали памятник Тадеушу Костюшке и что общего у Беларуси и Швейцарии. Большой репортаж

А в 2018-м памятник сыну белорусской земли установили и на его малой родине в фольварке Меречевщина Брестской области.

«Этот человек – аспект двусторонних отношений нашей общей истории». Как в Минске отпраздновали день рождения Тадеуша Костюшко

Люди в материале: Дженифер Мур, Артур Михальски
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Память о личности самого известного уроженца Беларуси и борца за свободу по обе стороны Атлантики накануне объединила четыре страны. В Минске...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что не так с расследованием БТ о "сахарной мафии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика