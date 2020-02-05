В Беларуси разработали этический кодекс педагога

Источник материала: Ежедневник





Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.

По словам министра, задача педагога не ограничивается только преподаванием того или иного предмета, но связана еще и с воспитанием. Личность учителя влияет не только на образовательный процесс, но и на самого ребенка. "Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного", - цитирует БелТА Карпенко. По его словам, документ в ближайшее время будет опубликован в "Настаўніцкай газете" для обсуждения.