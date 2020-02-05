|
В Беларуси разработали этический кодекс педагога
05.02.2020 14:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.
По словам министра, задача педагога не ограничивается только преподаванием того или иного предмета, но связана еще и с воспитанием. Личность учителя влияет не только на образовательный процесс, но и на самого ребенка. "Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком, в том числе психологического, словесного", - цитирует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования Беларуси разработало этический кодекс педагога. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)