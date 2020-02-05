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Ученые снова рекомендуют отказаться от некоторых видов мяса

05.02.2020 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частое употребление красного мяса и колбас провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и хоть незначительно, но повышает риск смерти, пишет MedicalXpress. Новое исследование было опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine.


Фото: pixabay.com

Совместное исследование Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке доказало, что регулярное употребление красного и переработанного мяса связано с риском заболеваний сердца и преждевременной смерти.

По данным ученых, те, кто ел две порции красного мяса, колбас или птицы в неделю, имели на 3−7% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также потребление двух порций такого мяса в неделю (это не касается домашней птицы и рыбы) было связано с повышением риска смерти на 3%.

«Это небольшая разница, но стоит попытаться сократить употребление красного и переработанного мяса, — сказала автор исследования, доцент Северо-западного университета Норрина Аллен. — Его потребление связано и с другими проблемами, например с развитием рака».

Ведущий автор исследования доцент Корнеллского университета Виктор Чжун объяснил, что «снижение в рационе количества продуктов с животным белком может быть важной стратегией, которая поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти у всего человечества».

Новые данные были получены после противоречивого исследования, опубликованного в ноябре 2019 года. Оно рекомендовало людям не уменьшать количество красного мяса в рационе. «Все говорили, что есть его — это нормально, но это не то, что на самом деле подтверждает наука», — сказала Аллен.

Исследование было проведено с участием 29 682 человек, оно включало в себя анализ данных трех десятилетий. О своем рационе рассказывали сами участники, отмечавшие в длинном списке, что они ели за предыдущий год или месяц.

Что рекомендуют есть вместо красного мяса?

«Рыба, морепродукты и продукты с растительным белком (орехи, бобовые) являются отличной альтернативой мясу», — обозначила соавтор исследования, профессор Линда Ван Хорн.

Исследование также обнаружило связь между потреблением птицы и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но доказательств, чтобы давать четкие рекомендации, как говорят ученые, пока недостаточно. При этом эксперты не рекомендуют есть жареную курицу.

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Частое употребление красного мяса и колбас провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и хоть незначительно, но повышает риск смерти.
 
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