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Детсады, питание и платные услуги - Петришенко поручил решить проблемы в образовании

05.02.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Министерства образования акцентировал внимание на проблемах, которые сегодня находятся в поле зрения главы государства и правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Детсады, питание и платные услуги - Петришенко поручил решить проблемы в образовании

В первую очередь Игорь Петришенко коснулся темы дошкольного образования, в частности нехватки мест в детских садах. Он подчеркнул, что нужно строить новые согласно плану, открывать дошкольные учреждения на первых этажах жилых домов в микрорайонах-новостройках, развивать сеть частных детских садов.

Заместитель премьер-министра обратил внимание, что в сельской местности дошкольное образование получают 53,2%, тогда как в городе почти в 2 раза больше - 91,9%. "Не отсюда ли у нас более низкие результаты учебной деятельности детей из сельской местности" - отметил он. Руководству министерства поручено проанализировать ситуацию.

Чтобы на селе детские сады работали и были востребованы, важно, чтобы сюда приезжала молодежь, закреплялась на рабочем месте. Для этого нужно строить жилье, предоставлять земельные участки. Главой государства соответствующие задачи перед облисполкомами уже поставлены.

Игорь Петришенко акцентировал внимание на недопустимость необоснованных платных услуг. Он упомянул одно из учреждений образования, где навязывалось платное репетиторство. По словам заместителя премьер-министра, школы обязаны зарабатывать, но это должно быть только на добровольной основе.

 
 
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  Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии Министерства образования акцентировал внимание на проблемах, которые...
 
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