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3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В 2020 году она собрала рекордной количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Привествие им направил Президент Беларуси, пожелав больших тиражей и новых творческих успехов.
Каковы они на данный момент в книгоиздателей в разных уголках мира? Ответы представлены на многочисленных стендах.
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3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020
Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В 2020 году она собрала рекордной количество участников, сообщили в программе Новости «24...
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