3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске открылась 27-я Международная книжная выставка. В 2020 году она собрала рекордной количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Привествие им направил Президент Беларуси, пожелав больших тиражей и новых творческих успехов.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

Каковы они на данный момент в книгоиздателей в разных уголках мира? Ответы представлены на многочисленных стендах.





На прямую связь со студией вышла корреспондент Яна Шипко. Подробности в видеоматериале .

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