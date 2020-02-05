В Минской области стартовала благотворительная акция «29 добрых дел», инициатором которой выступило главное управление по образованию Миноблисполкома. Проект будет реализовываться в учреждениях образования центрального региона на протяжении февраля.

Идею поддержало Минское областное объединение профсоюзов. Сертификат на приобретение и установку детской игровой площадки будет передан Центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Несвижского района.

— Минское областное объединение профсоюзов всегда активно поддерживает такие акции, уделяя большое внимание подрастающему поколению. Девиз Федерации профсоюзов «Мы — вместе!» отражает суть нашей работы сегодня. С социальными партнерами плодотворно взаимодействуем по разным направлениям на благо жителей Минщины, — отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Тадеушевич Малиновский.

Цель самой доброй и душевной акции — привлечение внимания к категориям нуждающихся во внимании и заботе учащихся, посещение центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, интернатных учреждений, организация игровых и иных полезных мероприятий с детьми. Завершение акции «29 добрых дел» в каждом районе и г. Жодино увенчают праздничные концерты с участием лучших творческих коллективов.