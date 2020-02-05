ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров в Беларуси. Что может измениться?

05.02.2020 20:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие регионов, рост зарплат и совершенствование пенсионной системы. Эти темы 5 февраля стали ключевыми на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров в Беларуси. Что может измениться?


В центре особого внимания – работающие пенсионеры. Продолжая трудовую деятельность, они отчисляют процент от зарплаты в Фонд социальной защиты. Наниматели также уплачивают за них страховые взносы. Но при этом пенсия в будущем у таких работников не пересчитывается.

Дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров в Беларуси. Что может измениться?

Кроме того, пенсионные выплаты в период работы ограничиваются определённым коэффициентом. Такой подход специалисты считают несправедливым.  

Дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров в Беларуси. Что может измениться?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
В этой системе есть дисбаланс. Об этом нам постоянно говорят люди, трудовые коллективы. Есть разные варианты развития событий, может идти речь об одном проценте, который уплачивают пенсионеры в Фонд социальной защиты, им не происходит перерасчет. Мы можем или отменить этот процент, или он может быть переориентирован на какие-то другие нужды, накапливаться на счету работника. Это целый механизм, который еще предстоит выработать.

Также обсудили и применение на практике постановления Совета Министров «Об оплате труда работников». Оно предусматривает, что рост зарплаты должен быть связан с ростом производительности труда. Но практика показала – применять такой подход ко всем отраслям неправильно. Документ не учитывает особенности разных сфер.

Люди в материале: Елена Манкевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Развитие регионов, рост зарплат и совершенствование пенсионной системы. Эти темы 5 февраля стали ключевыми на заседании Национального совета по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заслужили! Синоптики обещают слабую метель и гололёд на 6 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика