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Дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров в Беларуси. Что может измениться?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие регионов, рост зарплат и совершенствование пенсионной системы. Эти темы 5 февраля стали ключевыми на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, пенсионные выплаты в период работы ограничиваются определённым коэффициентом. Такой подход специалисты считают несправедливым.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Также обсудили и применение на практике постановления Совета Министров «Об оплате труда работников». Оно предусматривает, что рост зарплаты должен быть связан с ростом производительности труда. Но практика показала – применять такой подход ко всем отраслям неправильно. Документ не учитывает особенности разных сфер.
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Новости Беларуси. Развитие регионов, рост зарплат и совершенствование пенсионной системы. Эти темы 5 февраля стали ключевыми на заседании Национального совета по...
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