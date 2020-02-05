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Беларусь расслаивается. В регионах установилось зарплатное неравенство

05.02.2020 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Данные Белстата показывают: по всей стране образовалась кратная разница в доходах между бедными и богатыми.

Беларусь расслаивается. В регионах установилось зарплатное неравенство
Фото из открытого доступа
Определили регионы и занятия, где разрыв больше всего. Дважды в год власти проводят обследование крупных и средних организаций по уровню зарплат их работников. В ноябре 2019 года статорганы охватили 59,7% всех занятых белорусов. По итогам обследования чиновники вычисляют разные показатели — медианную зарплата, модальную зарплату, распределение работников по размеру зарплат, а также децильный коэффициент дифференциации. 

Децильный коэффициент дифференциации отражает, во сколько раз минимальная зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников больше максимальной зарплаты 10% самых низкооплачиваемых работников. Чем больше значение этого коэффициента, тем сильнее расслоение в этой местности или отрасли экономики. В целом по Беларуси коэффициент дифференциации за ноябрь-2019 составил 4,1. Это значит, что минимальная зарплата среди 10% топовых работников была в 4,1 раза выше, чем максимальная среди 10% самых бедных. 


Зарплатный разрыв имел разные значения в зависимости от территории или вида деятельности. Так, в Минске и Гомельской области он составил 4,2 раза, в Минской — 4,1 раза, в Витебской — 3,8 раза, в Брестской, Гродненской и Могилевской областях — 3,6 раза. В Брестской области максимальное значение децильного коэффициента отмечалось в Лунинецком районе — 4,0.

В Лунинецком районе есть город Микашевичи, в котором основным предприятием является РУПП «Гранит». Зарплаты на данном предприятии заметно выше, чем по окружающей территории. В Бресте коэффициент дифференциации по зарплатам составил 3,6, в Барановичах и Пинске — по 3,2. Максимальный зарплатный разрыв в Витебской области фиксируется в Новополоцке — 4,7 раза. Главные предприятия города — комплекс Нафтан+Полимир. Новополоцк входит в лучшие регионы Беларуси по размеру средней и медианной зарплаты. В Витебске децильный коэффициент составил 3,5. На втором месте в Витебской области расположился Чашникский район (4,1 раза). В Чашникском районе расположен город Новолукомль. Валообразующее предприятие региона — Лукомльская ГРЭС. В Гомельской области максимальные зарплатные разрывы наблюдаются в Речицком (5,8 раза), Мозырском (4,8 раза), Светлогорском (4,7 раза) и Жлобинском (4,7 раза) районах. Главные предприятия регионов — компании в составе ПО «Белоруснефть», Мозырский НПЗ, Светлогорский ЦКК и Белорусский металлургический завод (БМЗ). Децильный коэффициент в Гомеле составил 3,8. В Гродненской области безусловный лидер по зарплатному разрыву Островецкий район — 5 раз. 


Высокими зарплатами могут похвастать строители АЭС и управляющий персонал атомной станции. В Гродно децильный коэффициент составил 3,7. В Минской области зарплатный разрыв достиг максимума в Солигорском районе — 5,9 раза. Высокие заработки у шахтеров Беларуськалия, а вот у остальных солигорчан далеко отстают. В Могилевской области наибольший разрыв зафиксирован в Мстиславском районе (3,8 раза). Примечательно, что этот район — один из самых бедных в Беларуси. То есть мало того, что там много низкооплачиваемого населения, так еще и глубина бедности больше, чем средняя. Наиболее равномерно в стране зарплаты распределены в Шкловском районе, где разрыв составляет 3 раза. В Могилеве разрыв достиг 3,4 раза, в Бобруйске — 3,3 раза. Среди 9 районов Минска выделяется Первомайский. Там децильный коэффициент составил рекордные 7,6 раза, что объясняется размещением в районе Парка высоких технологий. На другом полюсе находятся Октябрьский (3,4 раза) и Партизанский (3,3 раза) районы. Если сравнивать отрасли экономики, то самое большое зарплатное неравенство есть на воздушном транспорте — 9,8 раза. Квалифицированные пилоты «Белавиа» зарабатывают тысячи долларов в месяц, а технический персонал — столько же, но за целый год. Следом за авиацией идут работники IT-сектора, где децильный коэффициент составил 8,7. Третье место занял такой вид деятельности, как научные исследования и разработки (разрыв 4,6 раза), четвертое — горнодобывающая промышленность (4,5 раза). Наиболее сглажен зарплатный разрыв на пассажирском ж/д транспорте (2,1 раза), грузовом ж/д транспорте (2,4 раза), в госуправлении и фармацевтике (по 2,6 раза).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Данные Белстата показывают: по всей стране образовалась кратная разница в доходах между бедными и богатыми.
 
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