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Денис Шут: Есть ли что показать в Беларуси?

06.02.2020 00:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Денис Шут: Есть ли что показать в Беларуси?

Туристам нравится Беларусь. С каждым годом все больше и больше. Но для процветания страны этого мало. Нужно, чтобы Беларусью восхищались ин6остранные бизнесмены и инвесторы, которых мало просто встретить красивой одежкой и чистыми улицами.

Несколько дней назад встречал украинских молочников, которые хотели продать белорусам свои молокозаводы в Ровенской и Винницкой области. Честно признаюсь, меня очень порадовало их отношение к нашей столице и стране в целом. Я почему-то думал, что они со своей демократией и Европейскими взглядами вряд ли будут чем-то удивлены здесь.

Я очень сильно ошибался. Первое, чему удивились мои партнеры, это железнодорожный вокзал. Он гораздо лучше, чем в Киеве. Ну, вокзал вокзалом, а коренные украинские бизнесмены хотели взглянуть на достопримечательности. А как тут не посетить Национальную библиотеку?

Забегая наперед, скажу честно, они были в восторге. Радовались и фотографировались, как дети. А какая экскурсия может быть без посещения национальной кухни. Это мероприятие решили отложить на обеденное время, после переговоров. В итоге посетили одно из заведений в центре. Их очень удивил вкус наших драников. Привкус по их ощущениям, был совсем не такой как у драников из украинского картофеля. Более мягкие и нежные, без постороннего привкуса. В общем вояж по белорусской столице им очень понравился. Жаль, конечно, что пришлось уезжать домой.

Теперь я думаю, будут рассказывать всем своим друзьям и партнерам, что нужно посетить Беларусь.

А в целом, если поразмыслить, нам есть чем гордиться. И это очень хорошо. Конечно, Национальная библиотека была построена по поручению главы государства. Она радует и нас, и иностранцев. Это знаковый объект. Он дает возможность воспринимать нашу страну с хорошей стороны. Но библиотеки и драников все же мало.

Плохо то, что многие люди, которые назначаются президентом в надежде улучшить жизнь людей, пытаются испортить нашу страну. А как за всеми уследить, когда маломальский чиновник, готов разваливать и уничтожать, а не создавать и созидать. В большей степени, это обусловлено очень низким уровнем квалификации кадров. Особенно тех, кто пришел к управлению производствами очень давно. Вроде и опыт какой-то должен быть, а в итоге, огромное отставание по отношению к производствам имеющим свежие управленческие решения. Именно потому, что таких управленцев очень много, главе государства очень тяжело с такими работать. В итоге все первоначальное впечатление о стране испаряется, когда сталкиваешься с нашей чиновничьей составляющей.

Когда мы проводили переговоры, пришел собственник возрастом 42 года. Он так четко и быстро обозначил стратегические задачи его компании, что особенных и вопросов задавать не пришлось. Сразу стало все понятно. А у нас в большей степени, сидят директора государственных заводов и размышляют. О чем? Не совсем понятно. Я сам, чтобы встретить делегацию, ехал с ночевкой в Минск из региона, расстояние 300 км, провел переговоры успешно, организовал всю культурную программу и люди довольные уехали на родину. И сам в час ночи вернулся домой. Я ведь не работаю директором завода, чтобы ждать к примеру 10 число и 25, когда мне капнет на карточку приличная сумма денег, и я буду думать, куда слетать отдохнуть. И плевать я хотел на развитие и инвестиции. Стабильно 10 числа и 25.

Считаю, что нужно дать всем оклад 400 рублей и сказать, остальное думай, как заработать сам и привести инвестиции. Сможешь, значит зарабатывай хоть 1 миллион долларов в месяц. И никто слово не скажет. Вот наша основная проблема. Никуда директора не разбегутся, потому как они делать больше ничего не умеют. Как правило. Я не спорю, есть толковые, но их единицы. Вот вам яркий пример с сахарниками. Это ж какому частному бизнесмену придет в голову покупать сырье, к примеру, по 1 доллару, а готовую продукцию продавать по 30 центов. И этих людей мы называем управленцами. И получали еще зарплату не 400 рублей.

Поэтому библиотеки и драники – это хорошо. По ним, как по одежке, нас хорошо встретят, но расставаясь с нами, будут неизменно оценивать нас по уму. А вот тут как раз есть проблемы. Ума у нас палата, только показать мы его пока не умеем.

 
Теги: Минск
 
 
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Туристам нравится Беларусь. С каждым годом все больше и больше. Но для процветания страны этого мало. Нужно, чтобы Беларусью восхищались ин6остранные бизнесмены и...
 
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