ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»

05.02.2020 23:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В заключительный день первенства страны по самбо за награды боролись юниоры – это спортсмены в возрасте от 19 до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный турнир является отборочным к первенству Европы, которое состоится в апреле, а также к молодежному Чемпионату мира.  

Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»

Победители отечественного старта вместе с титулами и медалями получают право выступить в составе национальной команды на этих двух международных турнирах. А  пока ребята смогут попробовать свои силы и дебютировать на взрослом турнире. Минск традиционно примет международный турнир категории А на призы Президента Республики Беларусь. В каждом весе допускаются четыре атлета от страны.

Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Для меня, как для главного тренера, интересно посмотреть на ближайший наш резерв. И, возможно, дать им сейчас поучаствовать в международном турнире категории А. Посмотреть, в какой они форме, на каком уровне. Современное самбо идет в сторону увеличения динамики. В ближайшем нашем резерве хотелось бы видеть тоже атакующую борьбу. На данных соревнованиях моя задача – посмотреть, кто таковым является.

Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»


Минский турнир состоится 19 февраля и продлится три дня. В программе соревнований будут разыграны 26 комплектов наград: 9 придётся на мужчин, и столько же на женщин. Остальные медали будут разыграны в разделе боевого самбо.

Люди в материале: Дмитрий Базылев
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В заключительный день первенства страны по самбо за награды боролись юниоры – это спортсмены в возрасте от 19 до 20 лет, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цмоки» вышли в плей-офф Кубка ФИБА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика