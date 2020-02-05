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Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В заключительный день первенства страны по самбо за награды боролись юниоры – это спортсмены в возрасте от 19 до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный турнир является отборочным к первенству Европы, которое состоится в апреле, а также к молодежному Чемпионату мира.
Победители отечественного старта вместе с титулами и медалями получают право выступить в составе национальной команды на этих двух международных турнирах. А пока ребята смогут попробовать свои силы и дебютировать на взрослом турнире. Минск традиционно примет международный турнир категории А на призы Президента Республики Беларусь. В каждом весе допускаются четыре атлета от страны.
Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
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Новости Беларуси. В заключительный день первенства страны по самбо за награды боролись юниоры – это спортсмены в возрасте от 19 до 20 лет, сообщили в программе...
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