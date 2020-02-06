Очень страшное кино и еще 9 фильмов февраля, которые не стоит игнорировать

Источник материала: Tut.by

Февраль пришел в столицу с как будто весенним солнцем и десяткой неплохих кинопремьер. AFISHA.TUT.BY порылась в списках релизов и выбрала только те из них, которые кровь из носу нужно посмотреть. На «Хищных птиц» вы, наверное, уже и так купили билеты, а вот про фестивальные хиты и менее скромные премьеры, которые смело можно назвать годнотой, прямо сейчас и расскажем.

Режиссер: Хирокадзу Корээда

В ролях: Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук

В прокате с 6 февраля

О чем кино

«Правда» — под таким названием французская кинозвезда Фабьенн выпускает свои мемуары. С названием готова поспорить ее дочь-сценаристка, которая, приехав из Америки с мужем (актером сериалов) и дочкой, не нашла в книге ни слова правды. По крайней мере, о себе. Однако диве Фабьенн не до пустяков — она готовится к новой роли, которая причудливым образом отзеркалит ее настоящую семью, где за остроумными колкостями таится любовь, а за ложью — нежность.

Почему стоит посмотреть

Японец Корээда, которого вы можете знать по «Магазинным воришкам», очень неожиданно сделал чисто европейское кино по собственному сценарию, где снялись прекрасные Катрин Денев и Жюльет Бинош. На Венецианском фестивале лента стала фильмом открытия, и, хотя «Золотого льва» не получила, с большего критики называют ее милой. Любопытно, что музыку к картине написал российский композитор Алексей Айги. В общем, «Правда» стала фильмом международным, и белорусам, скорее всего, должна прийтись по вкусу.

Что пишут критики

— Хирокадзу Корээда, как всегда, изумительно точен в деталях, в воссоздании атмосферы, в реконструкции той обстановки, в какой существуют герои, и особенно чуток к психологическому состоянию своих артистов (Евгений Нефедов, ivi ).

— При изрядно наивном подходе к концептуальной составляющей, Корээда формален до мозга костей, и здесь к нему придраться действительно трудно. Японец, до этого никогда не работающий на европейской почве, создал целиком и полностью французское кино (Анна Стрельчук, InterMedia ).

Расписание и билеты

«Офицер и шпион»

Режиссер: Роман Полански

В ролях: Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эмманюэль Сенье

В прокате с 6 февраля

О чем кино

Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона. Главный обвинительный материал против Дрейфуса — таинственная «секретная папка», якобы содержащая все необходимые доказательства. Пикару необходимо ее найти, чтобы доказать невиновность своего подопечного.

Почему стоит посмотреть

Скажи мы, что это новый фильм живого классика Романа Полански — и уже можно было бы останавливаться. Но это кино любопытно на разных срезах. Режиссер-поляк, о личной жизни которого — спасибо, Тарантино — судачили весь прошлый год, посвящает фильм делу Дрейфуса — одному из самых резонансных судебных разбирательств в истории Франции (в котором до конца не разобрались даже французы). И хотя фильм ругают за излишнюю дотошность к деталям и за то, что он смахивает на школьный учебник, посмотреть, возможно, последнюю картину 86-летнего режиссера определенно стоит. Тем более что с последнего Венецианского фестиваля Полански (ожидаемо) увез с собой целый ворох наград — в том числе Особый приз жюри и премию ФИПРЕССИ.

Что пишут критики

— Реконструированные режиссером процессы Дрейфуса, Пикара, Золя демонстрируют ту же власть Полански над изображением, что и власть Золя над словом (Вероника Хлебникова, Искусство кино ).

— Это зрелая, классическая работа художника, который достиг спокойного понимания фундаментальных истин, приходящего с возрастом и опытом. Но не только. Это еще и энергичный, твердый, умный, необходимый в мире постправды фильм (Антон Долин, Meduza ).

— «Офицер и шпион» — мастер-класс энергичной, монументальной и в то же время экономной режиссуры, работа почти что уровня классических работ Пауэлла и Прессбургера, трагический, но воздушный, полный иронии фильм, не запихивающий в глотку зрителю свои уроки, однако не оставляющий шанса их не усвоить (Станислав Зельвенский, Афиша ).

Расписание и билеты

«Однажды… Тарантино»

Режиссер: Тара Вуд

В ролях: Люси Лью, Дженнифер Джейсон Ли, Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон

В прокате с 6 февраля

О чем кино

Это откровенное путешествие в мир одного из самых ярких режиссеров — легендарного Квентина Тарантино. Здесь будут неизвестные истории и открытые тайны, рассказанные его сотрудниками, коллегами и знаменитыми актерами, звездами тарантиновских фильмов.

Почему стоит посмотреть

Это кино совершенно точно зайдет синефагам, которые слабо представляют свою жизнь без кино, как, в общем-то, и сам Тарантино. Есть подозрение, что «Однажды… Тарантино» подойдет и тем, кто видел хотя бы один фильм самого ироничного режиссера современности. Если верить «КиноПоиску» , фильм охватывает первые восемь фильмов мэтра — от «Бешеных псов» до «Омерзительной восьмерки». Это крепкая документалка, в которой люди из индустрии, которые сколько-нибудь знают Тарантино, попытаются сформулировать, в чем же его феномен. Сделано все это очень кинематографично, так что собирайте друзей — и бегом за билетами.

Что пишут критики

— Можно было бы попенять режиссеру фильма Таре Вуд на полное отсутствие конфликта, но очевидно, что в данном случае восторженная интонация — это сознательный выбор. Будь «Однажды… Тарантино» поэтическим произведением, это была бы ода (Ксения Реутова, Киноафиша ).

Расписание и билеты

«Джентльмены»

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери

В прокате с 13 февраля

О чем кино

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Почему стоит посмотреть

По всей видимости, Гай Ричи наигрался в Шерлоков, королей Артуров и Аладдинов, а теперь возвращается на экраны в ярком криминальном жанре, в котором он, согласитесь, хорош как никто. К себе в команду Ричи, как и всегда, собрал только маститых актеров уровня МакКонахи и Фаррелла. В общем, ждем добротный пацанский боевик, приправленный умным юмором и непременно с кровавой баней.

Что пишут критики

— «Джентльмены» — зрелый ироничный фильм с солидным актерским составом, обращенный к тем, кто годы назад полюбил «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», а также фильмы Тарантино и братьев Коэнов. И эта категория зрителей точно порадуется веселой заварушке на два часа (Алексей Хромов, Киноафиша ).

— Гай Ричи вновь, как и в упомянутых ранних работах, сумел ухватить эфемерный дух времени. «Джентльмены» — это еще и поразительно точный слепок общественных нравов (Евгений Нефедов, ivi ).

Расписание и билеты

«Скандал»

Режиссер: Джей Роуч

В ролях: Шарлиз Терон, Николь Кидман, Марго Робби, Джон Литгоу

В прокате с 13 февраля

О чем кино

Это история женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен. В основу картины легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах гендиректора Fox News Роджера Айлза.

Почему стоит посмотреть

Да, это очередное кино о сексуальных домогательствах, и вы можете сказать, что уже сыты этой темой по горло и считаете, что авторы ловят хайп. Но дайте ему шанс! Тем более что Джей Роуч, известный стебными фильмами про Остина Пауэрса, в этой ленте не претендует на документальность, но при этом основывается на недавнем скандале с медиамагнатом Роджером Айлзом, о котором по-хорошему надо бы знать. Воссоздавать закулисную атмосферу канала Fox News будут три блондинки, которые на диво хорошо дополняют друг друга в кадре, — Терон, Кидман и Робби. Такое актерское трио без сомнений заслуживает внимания (как минимум со стороны Киноакадемии ). А еще в кино обязательно нужно сходить тем, кто считает, что Харви Вайнштейн — главный и единственный медийный злодей, обвиненный в харассменте. Увы.

Что пишут критики

— «Скандал» — это мрачная и карикатурная картина, омраченная грубыми и иногда высокомерными мотивами, но не без трагикомической души. Уже одно это делает фильм настоящим (Эрик Кон, Indiewire ).

— «Скандал» показывает разрушительное воздействие токсичности на работе мощным и пугающе ясным. А еще он напоминает наш, что сильные женщины могут уничтожить плохих мужчин (Майк МакГренехен, The Aisle Seat ).

Расписание и билеты

«Цвет из иных миров»

Режиссер: Ричард Стэнли

В ролях: Николас Кейдж, Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Мадлен Артур

В прокате с 13 февраля

О чем кино

Метеорит из глубин космоса принес на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения селится Нейтан Гарднер, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.

Почему стоит посмотреть

В прокат выходит экранизация одноименного рассказа Лавкрафта, и, похоже, это фантастика, которую мы заслужили. С фэнтезийной «Мэнди» у «Цвета из иных миров» общие продюсеры и Николас Кейдж как главная приглашенная звезда в касте. Если вам понравился первый фильм, то и к премьере можете присмотреться. Кстати, картина прокатилась по приличным жанровым фестивалям и свезла оттуда ворох наград. За звание самого стильного фильма февраля в киноафише Минска «Цвет» тоже определенно может побороться.

Что пишут критики

— Самая умная, цельная и качественная экранизация Лавкрафта, которая бережно адаптирует ключевые элементы. И редкий современный фильм ужасов, который по-настоящему пугает (Сергей Агеев, FatCatSlim.ru ).

Расписание и билеты

«Свистуны»

Режиссер: Корнелиу Порумбойю

В ролях: Влад Иванов, Катринель Марлон, Родика Лазэр

В прокате с 20 февраля

О чем кино

Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный гангстерский диалект с труднопроизносимыми свистящими и шипящими звуками.

Почему стоит посмотреть

Корнелиу Порумбойю — один из самых видных и остроумных режиссеров «румынской новой волны», но для вас это вряд ли главный аргумент. Тогда зайдем с другой стороны: для фестивального это кино — предельно динамичное и увлекающее, кто-то даже сравнивает его с «Искателями приключений». Отчасти «придурковатая» детективная интрига обеспечивает зрителей шутками и гэгами на весь вечер. Ну правда, когда вы еще сможете сказать, что полтора часа румынского кино пролетели незаметно?

Что пишут критики

— Это остроумная криминальная комедия с запутанными ходами и неожиданными подставами, предательствами, перестрелками, роковыми женщинами и бесстрастными мужчинами (Ольга Белик, КиноПоиск ).

— Порумбою, взыскуя свободы без революций, впадает в детство, плюет на моду и тренды. Иллюзионистскими «Свистунами» он вышибает, как клин клином, диковинные иллюзии, свойственные его запутавшимся, неудовлетворенным персонажам из прошлых фильмов (Зара Абдуллаева, Искусство кино ).

Расписание и билеты

«2040: Будущее ждет»

Режиссер: Дэймон Гамо

В ролях: Дэймон Гамо, Ева Лаззеро, Зои Гамо, Линда МакКончи

В прокате с 20 февраля

О чем кино

Вы когда-нибудь задумывались, как могла бы выглядеть жизнь на планете через 20 лет? Представьте, если бы мы использовали лучшие открытия и технологии и решили существующие проблемы? Все зависит только от нас.

Почему стоит посмотреть

Милое и по-доброму наивное кино из подростковой секции минувшего Берлинале, которое было сложно представить в минской афише по соседству с Ричи и Полански. Но оно тут, и идти на него нужно всей семьей. Помимо «зеленых» фантазий автора о том, что же ждет нашу планету в ближайшем будущем, здесь еще и много технических находок. Режиссер смело миксует разные форматы для того, чтобы рассказать личную историю максимально понятным языком. Как взрослым, так и малышам.

Что пишут критики

— Угодить всем невозможно. Гамо, по крайней мере, делает все, что в его силах, чтобы поговорить о серьезных проблемах занимательно и доступно (Пол Бирнес, Sydney Morning Herald ).

— Гамо вдохновляет людей, а не тревожит или подавляет их. Вы уходите из кинозала, и вам хочется больше таких постановок (Люк Бакмастер, Guardian ).

Расписание и билеты

«Подлинная история банды Келли»

Режиссер: Джастин Курзель

В ролях: Джордж Маккэй, Рассел Кроу, Николас Холт, Эсси Дэвис, Шон Кинэн

В прокате с 27 февраля

О чем кино

От одного упоминания имени Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считают благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

Почему стоит посмотреть

Премьера этого бодрящего как контрастный душ вестерна прошла на кинофестивале в Торонто (где, кстати, впервые презентовали и «Цвет из иных миров») — за его оригинальность ручается как минимум рейтинг свежести 77% на Rotten Tomatoes на основе 26 рецензий. Кстати, это уже четвертый фильм в нашей подборке, основанный на подлинных историях. В фокусе этой — биография благородного злодея Нед Келли и его банды, которую очень нестандартно прочитывает режиссер «Кредо убийцы» и «Макбета». Очередной ликбез через кино, не упускайте такую возможность.

Что пишут критики

— Знаменитый преступник получил переосмысление и воплощение в новом фильме Джастина Курзеля, который странным образом сочетает в себе насилие и кинопоэзию. Мир соскучился по криминальным вестернам, в центре которых — яркие, смелые, сумасбродные герои (Матвей Ромодановский, ProfiCinema ).

«Мои мысли тихие»

Режиссер: Антонио Лукич

В ролях: Андрей Лидаговский, Ирма Витовская

В прокате с 27 февраля

О чем кино

25-летний Вадим живет тем, что записывает и продает самые разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы все, что имеет, за возможность начать жизнь заново в далекой и прекрасной Канаде. Поэтому он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его мечту в жизнь. Вадим отправляется в Закарпатье записывать звуки животных и редких птиц. Однако ситуация усложняется тем, что компанию Вадиму в путешествии составит мама.

Почему стоит посмотреть

Это нежное и остроумное кино украинского дебютанта Антонио Лукича уже получило спецприз жюри престижного фестиваля в Карловых Варах и несколько призов Одесского МКФ. Но это все формальные причины, на деле же смотреть этот фильм любопытно, чтобы понимать, как может выглядеть молодое и свежее кино в стране, которая похожа на нашу. Ну и проследить за тем, как дорога в Закарпатье становится на самом деле путем к самому себе.

Что пишут критики

— В причудливом, но до боли реалистичном сочетании забавного и грустного, а также в гомерически смешном изображении по сути трагичных героев Антонио Лукич довольно близко подобрался к почерку оскароносного ирландского режиссера и сценариста Мартина Макдонаха — «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Юлия Потерянко, 112.ua ).

— Кажется, фильм «Мои мысли тихие» готов восполнить пробел в коллекции украинской комедии, которую долгое время пополняли однотипными лентами. Все потому, что работа дебютировавшего режиссера не сосредотачивается на постановке шуток, улавливает иронию жизни и находит место для семейной драмы (Анастасия Сохач, ITC.ua ).

Расписание и билеты

Читайте также

7 новых российских сериалов, от которых вы точно не сможете оторваться

Рита Дакота показала нового возлюбленного в своем клипе