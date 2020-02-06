Беларусь отправила в Китай вторую партию гумпомощи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отправила очередную партию гуманитарной помощи в Китай. Груз весом 20 тонн доставят в Пекин, а затем распределят по регионам, где ощущается наибольшая нехватка медицинских изделий.

На борт военного самолета загружают защитные маски, халаты, респираторы, перчатки, средства дезинфекции и другие медизделия. Груз собирали с учетом пожеланий китайской стороны. Из-за страха перед вирусом средства защиты нарасхват во всех районах страны. Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник отметил, что этот рейс, скорее всего, не последний.

«Мы работаем в тесном контакте с КНР. Они начинают разворачивать производство тех позиций, которых не хватает. И если возникнет потребность в тех позициях, которые мы можем быстро произвести и поставить в Китай, а у них будут с этим проблемы, то помощь будет оказываться и дальше», – сказал он.

Первые 20 тонн гуманитарной помощи из Беларуси уже доставлены в Ухань. Ее отправили 29 января по личному поручению президента страны Александра Лукашенко.