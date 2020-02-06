ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь отправила в Китай вторую партию гумпомощи

06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отправила очередную партию гуманитарной помощи в Китай. Груз весом 20 тонн доставят в Пекин, а затем распределят по регионам, где ощущается наибольшая нехватка медицинских изделий. 

На борт военного самолета загружают защитные маски, халаты, респираторы, перчатки, средства дезинфекции и другие медизделия. Груз собирали с учетом пожеланий китайской стороны. Из-за страха перед вирусом средства защиты нарасхват во всех районах страны. Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник отметил, что этот рейс, скорее всего, не последний.

«Мы работаем в тесном контакте с КНР. Они начинают разворачивать производство тех позиций, которых не хватает. И если возникнет потребность в тех позициях, которые мы можем быстро произвести и поставить в Китай, а у них будут с этим проблемы, то помощь будет оказываться и дальше», – сказал он. 

Первые 20 тонн гуманитарной помощи из Беларуси уже доставлены в Ухань. Ее отправили 29 января по личному поручению президента страны Александра Лукашенко. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Груз весом 20 тонн доставят в Пекин, а затем распределят по регионам, где ощущается наибольшая нехватка медицинских изделий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Властям напомнили про пенсионную проблему, которую они до сих пор не могут решить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика