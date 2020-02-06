Как одеваются не уверенные в себе женщины. Признаки, которые мгновенно вас выдадут

Источник материала: Tut.by

Ни одна женщина не признается, что она не уверена в себе, хотя каждая из нас чувствовала себя неуверенно в какой-то момент в своей жизни, и это нормально. Некоторые скрывают свои проблемы за улыбкой или даже грубостью. Но многие женщины не догадываются, что одежда может выдавать их.



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Что такое отсутствие неуверенности в целом? Это восприятие себя через призму того, какое впечатление мы производим на окружающих нас людей. Но дело в том, что мы мало думаем о самом главном: все это существует только в нашем уме.

FurnishHome предлагает заглянуть в свой шкаф и убедиться, что ваша одежда не говорит о том, что вы застенчивая женщина.

Цвет

Девушки, которых не волнует общественное мнение, чувствуют себя одинаково комфортно в любом цвете. Неуверенная в себе женщина имеет в основном темные и серые цвета в своем гардеробе. Причина этого в том, что она пытается слиться с толпой и не привлекать к себе внимания.

Негабаритная одежда

Красивые девушки часто бывают неуверенными в своей внешности. Например, женщины с красивой пышной фигурой часто считают себя слишком толстыми, что заставляет скрывать тело под мешковатой негабаритной одеждой. Конечно, вам может нравиться такой стиль, но уверенная в себе женщина не будет одеваться только в «мешок» все время.

Мамин стиль

Не каждому удается найти свой стиль, даже спустя много лет. Некоторые полагаются на модный вкус своих матерей, и в этом нет ничего плохого — до определенного возраста. Но если вам за 40 и вы все еще выглядите, как ваша собственная мать, или не следите за модными тенденциями, вам пора пересмотреть свой гардероб.

Нет золотой середины

Привычка одеваться слишком просто или, наоборот, используя слишком яркие аксессуары и макияж, тоже говорит о неуверенности.

Те, кто воздерживается от макияжа и красивой укладки, в очередной раз пытаются слиться с толпой.

Женщины, которые надевают все, что у них есть, наоборот, делают все возможное, чтобы показать, что у них нет проблем с самооценкой. Это тоже признак неуверенности.

Не так много людей способны любить и принимать себя со всеми реальными и воображаемыми недостатками. С детства нам родители приводили хорошие примеры и сравнивали нас с другими, развивая в нас комплексы. Мы видим тысячи лиц каждый день. Взгляд незнакомца, который вы случайно поймали, может ничего не значить. Только наша неуверенность заставляет нас съеживаться и стараться стать еще более незаметными.