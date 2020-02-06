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Как одеваются не уверенные в себе женщины. Признаки, которые мгновенно вас выдадут

06.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ни одна женщина не признается, что она не уверена в себе, хотя каждая из нас чувствовала себя неуверенно в какой-то момент в своей жизни, и это нормально. Некоторые скрывают свои проблемы за улыбкой или даже грубостью. Но многие женщины не догадываются, что одежда может выдавать их.


Фото: pixabay.com

Что такое отсутствие неуверенности в целом? Это восприятие себя через призму того, какое впечатление мы производим на окружающих нас людей. Но дело в том, что мы мало думаем о самом главном: все это существует только в нашем уме.

FurnishHome предлагает заглянуть в свой шкаф и убедиться, что ваша одежда не говорит о том, что вы застенчивая женщина.

Цвет

Девушки, которых не волнует общественное мнение, чувствуют себя одинаково комфортно в любом цвете. Неуверенная в себе женщина имеет в основном темные и серые цвета в своем гардеробе. Причина этого в том, что она пытается слиться с толпой и не привлекать к себе внимания.

Негабаритная одежда

Красивые девушки часто бывают неуверенными в своей внешности. Например, женщины с красивой пышной фигурой часто считают себя слишком толстыми, что заставляет скрывать тело под мешковатой негабаритной одеждой. Конечно, вам может нравиться такой стиль, но уверенная в себе женщина не будет одеваться только в «мешок» все время.

Мамин стиль

Не каждому удается найти свой стиль, даже спустя много лет. Некоторые полагаются на модный вкус своих матерей, и в этом нет ничего плохого — до определенного возраста. Но если вам за 40 и вы все еще выглядите, как ваша собственная мать, или не следите за модными тенденциями, вам пора пересмотреть свой гардероб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от sissi pohle (@sissi_pohle) 4 Фев 2020 в 4:16 PST

Нет золотой середины

Привычка одеваться слишком просто или, наоборот, используя слишком яркие аксессуары и макияж, тоже говорит о неуверенности.

Те, кто воздерживается от макияжа и красивой укладки, в очередной раз пытаются слиться с толпой.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andrzej Pękocki (@ajiwee) 4 Фев 2020 в 5:11 PST

Женщины, которые надевают все, что у них есть, наоборот, делают все возможное, чтобы показать, что у них нет проблем с самооценкой. Это тоже признак неуверенности.

Не так много людей способны любить и принимать себя со всеми реальными и воображаемыми недостатками. С детства нам родители приводили хорошие примеры и сравнивали нас с другими, развивая в нас комплексы. Мы видим тысячи лиц каждый день. Взгляд незнакомца, который вы случайно поймали, может ничего не значить. Только наша неуверенность заставляет нас съеживаться и стараться стать еще более незаметными.

 
 
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Ни одна женщина не признается, что она не уверена в себе, хотя каждая из нас чувствовала себя неуверенно в какой-то момент в своей жизни, и это нормально
 
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