Конец импичмента. Сенат оправдал Трампа

CNN . Об этом сообщает





За вторую статью Обман Конгресса проголосовало лишь 47 сенаторов. 53 были против.





Ранее Сенат США также проголосовал против обвинений президента Дональда Трампа по статье злоупотребление властью.





За оправдание Трампа проголосовали 52 сенатора. Против выступили 48.

Для объявления импичмента необходимо 67 голосов.





Трампа обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса. Оба обвинения связаны с его попыткой добиться от Владимира Зеленского расследования деятельности в Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена.