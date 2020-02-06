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Инструкторы из Беларуси прибыли в Кот-д’Ивуар для обучения местных жандармов

06.02.2020 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дюжина беларусских инструкторов прибыла в Абиджан из Минска 3 февраля для обучения жандармов из Groupement d’Escadrons Blindés (GEB).

Об этом сообщает reform.by со ссылкой на издание africaintelligence.com.

Groupement d’Escadrons Blindés (GEB) — это подразделение национальной жандармерии Кот-д’Ивуара, у которого на вооружении находится колесная бронетехника. Подразделение располагается на военной базе Агбан.

Напомним, 7 августа 2018 года в пригороде Абиджана Йопугоне на военном параде были впервые продемонстрированы восемь бронированных машин «Кайман» беларусского производства. Кот-д’Ивуар стал первым иностранным заказчиком отечественной бронированной машины, презентованной в 2017 году.


Это не первый опыт военного сотрудничества двух стран. Самыми «яркими» эпизодами взаимоотношений стали участие беларусских пилотов в бомбежке миротворческого французского контингента в Кот-д’Ивуаре 6 ноября 2004 года и поставки трех боевых вертолетов в конце февраля 2011 года для войск президента Гбагбо в обход эмбарго. Во всех случаях беларусская сторона отвергала обвинения и отрицала свое участие в инцидентах.

На президентских выборах в ноябре 2010 года избирательная комиссия этого западноафриканского государства объявила, что победителем стал кандидат от оппозиции Алассан Уаттара. Лоран Гбагбо отказался покидать пост президента Кот-д’Ивуара несмотря на то, что международное сообщество призывало его уйти в отставку. Беларусские вертолеты должны были помочь Гбагбо подавить сопротивление сторонников Уаттары.

В ходе совместной операции ООН и французских войск Лоран Гбагбо был отстранён от власти, новым президентом стал Алассан Уаттара.
 
Теги: Минск
 
 
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Дюжина беларусских инструкторов прибыла в Абиджан из Минска 3 февраля для обучения жандармов из Groupement d’Escadrons Blindés (GEB).
 
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