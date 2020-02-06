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В маршрутках может появиться возможность оплаты через смартфон

06.02.2020 08:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В маршрутках может появиться возможность оплаты через смартфон
"Минск-Новости"

«Сегодня в маршрутках пассажиры могут рассчитаться за поездки только наличными деньгами, что не каждому удобно. Мы хотим проработать безналичный вариант оплаты, который примут и пассажиры, и частный бизнес. Остановились пока на смартфоне. Но возможность оплатить проезд наличными также останется. Попытаемся осуществить эти планы таким образом, чтобы перевозчикам не пришлось тратиться на дополнительное оборудование», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на директора ГП «Столичный транспорт и связь» Валерия Шкуратова.

В ближайшее время эту тему обсудят вместе с перевозчиками и разработчиками. Также скоро в Минске начнет работать и мобильное приложение с расписанием столичных маршруток. 

В маршрутках может появиться возможность оплаты через смартфон
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Теги: Минск
 
 
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Соответствующую технологию оплаты проезда хотят предложить в Минске.
 
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