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Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана
06.02.2020 09:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По словам вице-премьера, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности.
«Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», - сообщает
Скорее всего сырьё будет доставляться трубопроводным транспортом.
Делегация концерна «Белнефтехим» отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам 6 февраля.
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Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
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