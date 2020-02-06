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Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана

06.02.2020 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана
Фото из открытых источников

По словам вице-премьера, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности. 

«Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Игоря Ляшенко.

Скорее всего сырьё будет доставляться трубопроводным транспортом.

Делегация концерна «Белнефтехим» отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам 6 февраля. 

Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана
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Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
 
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