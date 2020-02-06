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Шахматы не для слабых духом!

06.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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29 января на базе Несвижского районного отдела по ЧС состоялся шахматный турнир среди спасателей. За звание сильнейшего шахматиста боролись представители из всех аварийно-спасательных подразделений гарнизона.

Шахматы не для слабых духом!

Шахматы – это древняя игра, способствующая развитию интеллекта. Первое упоминание о шахматах датируется 7 веком и с тех пор миллионы людей со всего земного шара оттачивают свое тактическое мастерство на 64 клеточном поле. Давно замечено, что шахматисты не теряются в критических ситуациях, не впадают в панику, а думают и ищут выход из сложных ситуаций. Данными навыками в полной мере наделены и несвижские спасатели, а это значит, что шансы на победу были у каждого огнеборца.

В результате напряжённой борьбы места распределись следующим образом:

1-е место – Карпач Виталий Сергеевич, старший пожарный ПАСЧ №1 г.Несвиж;

2-е место – Макавчик Владимир Владимирович, командир отделения ПАСЧ №1 г.Несвиж;

3-е место – Дудко Сергей Сергеевич, водитель ПАСП №14 д.Снов.

Победитель и призеры получили заслуженные грамоты. Теперь им предстоит защищать честь отдела на областном этапе чемпионата. Желаем удачи коллегам в предстоящей борьбе!


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29 января на базе Несвижского районного отдела по ЧС состоялся шахматный турнир среди спасателей. За звание сильнейшего шахматиста боролись представители
 
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