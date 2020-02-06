Интерактивные игры со взрослыми

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Второй этап республиканской акции «Безопасность в каждый дом» собрал неравнодушных граждан «золотого» возраста в территориальном центре социального обслуживания населения города Несвижа.





В начале обучающего мероприятия работники МЧС напомнили пенсионерам об опасности курения и как обезопасить себя, если кто-то из родных имеет эту пагубную привычку. Следующей темой для беседы стала электробезопасность – спасатели рассказали о важных правилах, которые необходимо соблюдать: не перегружать электрическую сеть, не использовать приборы с истекшим сроком службы, а также приборы не заводского изготовления или с видимыми повреждениями, напомнили, что режим ожидания у электроприборов не является безопасным. Актуальной для горожан пожилого возраста оказалась и тема печного отопления, ведь у многих из присутствующих людей вблизи городской черты имеются дачные домики поэтому они с легкостью рассказали спасателям об основных правилах эксплуатации печного отопления. А чтобы закрепить изученный материал работники МЧС предложили гражданам сыграть в шуточную викторину о безопасности и не только, которая называется «Сколько это может стоить?», интеллектуальную игру «Где логика?» и интерактивную игру «Поле Чудес с МЧС», где участники продемонстрировали спасателям отличный уровень знаний и умение логически мыслить.

В завершении мероприятия спасатели ответили на интересующие участников встречи вопросы, продемонстрировали обучающие видеофильмы и вручили наглядно-изобразительную продукцию.