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В Индии представили предсерийный кроссовер KIA Sonet для глобального рынка
Источник материала: Tut.by
К открывшемуся накануне мотор-шоу Auto Expo в Нью-Дели компания KIA подготовила мировую премьеру — субкомпактный «паркетник» Sonet, прежде засвеченный на
На выставке машина была представлена в статусе шоу-кара с тонированными стеклами, но, как обещают в KIA, автомобилю «осталось пройти относительно небольшую доработку до серийного производства» — на индийском рынке новинка появится уже во второй половине текущего года. Вслед за Индией маленький кроссовер KIA должен появиться и в других странах.
Sonet преподносится в качестве молодежного кроссовера, а среди основных примет эффектной внешности — «ступенчатый» рисунок решетки радиатора, дневные ходовые огни, подчеркивающие контур фар, соединяющая задние фонари световая полоса и задние стойки, визуально объединенные со спойлером на крыше.
Товарная версия Sonet, которая разделит платформу с показанным в прошлом году
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К открывшемуся вчера мотор-шоу Auto Expo в Нью-Дели компания Kia подготовила мировую премьеру - субкомпактный «паркетник» Sonet, прежде засвеченный на официальных эскизах.
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