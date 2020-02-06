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В Индии представили предсерийный кроссовер KIA Sonet для глобального рынка

06.02.2020 10:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К открывшемуся накануне мотор-шоу Auto Expo в Нью-Дели компания KIA подготовила мировую премьеру — субкомпактный «паркетник» Sonet, прежде засвеченный на официальных эскизах.


На выставке машина была представлена в статусе шоу-кара с тонированными стеклами, но, как обещают в KIA, автомобилю «осталось пройти относительно небольшую доработку до серийного производства» — на индийском рынке новинка появится уже во второй половине текущего года. Вслед за Индией маленький кроссовер KIA должен появиться и в других странах.


Sonet преподносится в качестве молодежного кроссовера, а среди основных примет эффектной внешности — «ступенчатый» рисунок решетки радиатора, дневные ходовые огни, подчеркивающие контур фар, соединяющая задние фонари световая полоса и задние стойки, визуально объединенные со спойлером на крыше.


Товарная версия Sonet, которая разделит платформу с показанным в прошлом году Hyundai Venue, окажется кроссовером длиной менее 4 м и с безальтернативным передним приводом, а из оснащения заявлены информационно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем и аудиосистема Bose. Информации о доступных двигателях пока нет, но известно, что кроме «механики» для Sonet предложат роботизированную трансмиссию iMT с одним сцеплением.

 
 
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К открывшемуся вчера мотор-шоу Auto Expo в Нью-Дели компания Kia подготовила мировую премьеру - субкомпактный «паркетник» Sonet, прежде засвеченный на официальных эскизах.
 
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