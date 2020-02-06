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Три человека погибли в Стамбуле в результате жёсткой посадки самолёта

06.02.2020 09:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Вечером 5 февраля в Стамбуле в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в результате жёсткой посадки самолёта погибли три человека. 

Как сообщает информационное агентство Anadolu, воздушное судно авиакомпании Pegasus совершало рейс Измир – Стамбул. Во время приземления самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и развалился на три части. 

Три человека погибли в Стамбуле в результате жёсткой посадки самолёта
Фото: Anadolu 

К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и медики. Начинавшийся пожар был быстро потушен, а пассажиры – эвакуированы. 

По информации министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турхана, в летательном аппарате находились 175 взрослых пассажиров, двое детей и шесть членов экипажа. 

Три человека погибли в Стамбуле в результате жёсткой посадки самолёта
Фото: Anadolu 

По сведениям министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, медпомощь потребовалась 179 пострадавшим. В результате случившегося три человека погибли. По факту произошедшего начато расследование. 

Из-за происшествия все рейсы в аэропорту были отменены. 

Люди в материале: Джахит Турхан, Фахреттин Коджа
 
 
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Новости Турции. Вечером 5 февраля в Стамбуле в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в результате жёсткой посадки самолёта погибли три человека. 
 
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