Три человека погибли в Стамбуле в результате жёсткой посадки самолёта

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Вечером 5 февраля в Стамбуле в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в результате жёсткой посадки самолёта погибли три человека.

Как сообщает информационное агентство Anadolu, воздушное судно авиакомпании Pegasus совершало рейс Измир – Стамбул. Во время приземления самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и развалился на три части.



Фото: Anadolu

К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и медики. Начинавшийся пожар был быстро потушен, а пассажиры – эвакуированы.

По информации министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турхана, в летательном аппарате находились 175 взрослых пассажиров, двое детей и шесть членов экипажа.



Фото: Anadolu

По сведениям министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, медпомощь потребовалась 179 пострадавшим. В результате случившегося три человека погибли. По факту произошедшего начато расследование.

Из-за происшествия все рейсы в аэропорту были отменены.