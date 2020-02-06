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Три человека погибли в Стамбуле в результате жёсткой посадки самолёта
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Вечером 5 февраля в Стамбуле в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в результате жёсткой посадки самолёта погибли три человека.
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К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и медики. Начинавшийся пожар был быстро потушен, а пассажиры – эвакуированы.
По информации министра транспорта и инфраструктуры Турции Джахита Турхана, в летательном аппарате находились 175 взрослых пассажиров, двое детей и шесть членов экипажа.
По сведениям министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, медпомощь потребовалась 179 пострадавшим. В результате случившегося три человека погибли. По факту произошедшего начато расследование.
Из-за происшествия все рейсы в аэропорту были отменены.
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Новости Турции. Вечером 5 февраля в Стамбуле в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в результате жёсткой посадки самолёта погибли три человека.
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