По прозвищу Медведь. Как шахтер из Солигорска стал самым сильным человеком Беларуси

Источник материала: Слуцк Город





Александр Курак с легкостью закидывает на плечо камень весом 150 кг, поднимает 500-килограммовое колесо и тащит 9-тонный гоночный «МАЗ». МЛЫН.BY встретился с одним из самых сильных людей Беларуси в его родном Старобине, чтобы поговорить о тяжелом спорте, рекордах и работе на шахте.

50 тонн за тренировку

Путевку в силовой экстрим Александр Курак получил случайно. В 2006 году на берегу Солигорского водохранилища силачи из Минска устраивали показательное шоу. Предложили зрителям поучаствовать — приподнять на специальной платформе двухтонную легковушку. Вызвался 17-летний крепкий паренек, поднатужился и — поднял. Восемь раз! Гости-силачи, мягко говоря, были в шоке от увиденного и посоветовали Саше окунуться в тренировки с головой. Через несколько месяцев вдохновленный парень занял первое место в чемпионате района.

До увлечения пауэрлифтингом и силовым экстримом Курак занимался легкой атлетикой. Был одним из лучших учеников Старобинской средней школы в беге на короткие дистанции, прыжках в высоту. Стал кандидатом в мастера спорта, а после увлекся силовым троеборьем.





Каждую свободную минуту Александр уделяет тренировкам. Трижды в неделю ходит в спортзал, два раза — со снарядами. Про силовой экстрим говорит так:

— Если для обывателей это шоу, то для спортсменов — тяжелый труд. Здесь не сковородки гнут и грелки надувают, а работают с большими весами, — говорит спортсмен. — Я, например, за одну тренировку поднимаю 50 тонн.

Рекорды просто не даются

За 12 лет в пауэрлифтинге и силовом троеборье у Александра накопилась солидная стопка грамот, медалей и рекордов. Так, например, он поднял 200-килограммовое бревно, закинул на плечо камень весом 150 кг и сдвинул с места 9-тонный гоночный «МАЗ». Летом прошлого года стал первым на «Богатырских играх» в Подмосковье.

Сегодня Курак, которого коллеги по цеху прозвали Солигорским Медведем, — один из самых сильных людей в Беларуси. Однако к своим достижениям мужчина относится достаточно скромно:

— На соревнованиях, когда приезжаю в Польшу, Литву, Россию, Украину, Финляндию, меня представляют, как сильнейшего человека своей страны. Мне это, безусловно, льстит, — слегка смущаясь, признается 125-килограммовый здоровяк.





Ставить рекорды — дело непростое. Секрет их, по словам Александра Курака, в полноценном питании и тщательных тренировках. Шутка ли, каждый день спортсмену нужно употреблять 7 тысяч килокалорий!

— Если провести хорошую двухчасовую тренировку, все калории мигом сгорят, — говорит Александр. — Лично я себе в еде не отказываю. Ем каши, говядину, яйца, овощи — продукты, где больше витаминов и белков. Можно сладкое, и мучное, а вот жирное противопоказано. А еще важны биодобавки.

«Лучше огород вскопал бы»

Александр Курак работает крепильщиком на участке вентиляции и буровзрывных работ 1-го рудоуправления «Беларуськалия». Монтирует деревянные крепи, чтобы не обрушились горные породы. Для участия в соревнованиях берет отпуск за свой счет, а все турнирные расходы — из собственного кармана. Он — настоящий фанат, который вкалывает не за «коврижки», а за идею.

— Раньше работал в двух местах — начальником охраны в ночном клубе и мастером-взрывником на руднике. Денег было больше, хватало на подготовку. Но потом из-за частых травм во время тренировок не смог совмещать две работы, — вспоминает Александр. — Некоторые у меня спрашивают: зачем я тягаю все это железо? Лучше огород вскопал бы. Силовой экстрим очень популярен в соседних странах, а в Беларуси только набирает обороты. Но я уверен, что своим личным примером смогу заинтересовать многих ребят. У меня есть идея сделать собственный YouTube-канал, где все желающие могли бы учиться онлайн этому виду спорта.

В свое время Саше предлагали остаться в Украине, чтобы тренироваться и выступать под другим флагом. Не согласился. Обзавелся семьей, начал строить квартиру в Солигорске.

— Есть люди, которые все бросают и уезжают. Я не из таких, — говорит силач. — Сейчас моя цель — попасть на крупнейшее соревнование по силовому экстриму «Арнольд Классик» и показать всему миру, что и у нас в Беларуси есть богатыри.





Станислав Лобатый

Фото: Владислав Попченко