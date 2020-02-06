Вход на трибуну. Сколько стоит поболеть за своих?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» выяснил, сколько стоят билеты на популярные у болельщиков домашние турниры и поединки и сравнил их стоимость с аналогичными соревнованиями за рубежом.

ХОККЕЙ

Стоимость билетов на домашние матчи Континентальной хоккейной лиги с участием минского «Динамо» зависит прежде всего от соперника, с которым предстоит играть. Чем более «звездная» команда приезжает в белорусскую столицу, тем выше стоимость билетов. Организаторы также руководствуются спросом на квитки.

К примеру, стоимость билетов на ближайший матч против «Автомобилиста» из Екатеринбурга 15 февраля составляет от 6 до 35 руб. в зависимости от места на трибуне, а за вход на поединок против московского ЦСКА спустя два дня уже нужно отдать от 7 до 40 руб. Дешевле попасть на ближайшие игры против «Локомотива» и московского «Динамо» – от 5 до 30 руб.

Сэкономить можно, приобретя пакетный вариант билетов на весь сезон перед его началом или на отдельный отрезок. Однако выгодно это будет только в том случае, если посетить все матчи. В целом это касается билетных пакетов на любой вид спорта.

А вот попасть на московский стадион на игру между местным и минским «Динамо» можно по цене от 100 до 1100 российских руб. (по актуальному курсу – от 3,3 до 37 белорусских руб.). За вход на домашний матч ЦСКА против минского «Динамо» нужно отдать от 100 до 1500 российских руб. (от 3,3 до 50 белорусских руб.).

Цены на билеты Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в мае 2021 года в Минске и Риге, пока не названы. Но, к примеру, стоимость квитков на отдельные поединки прошлого домашнего чемпионата в 2014 году варьировалась от 6 до 400 евро в эквиваленте. Цена зависела от играющих команд, стадии турнира и места на трибуне. Самые дорогие билеты были, естественно, на финал и на матчи с участием сборной Беларуси. Также можно было приобрести абонемент на все матчи – от 300 до 2 тыс. евро.

Ближайший подобный турнир пройдет в Швейцарии в мае 2020 года. Цена на игры с участием сборной Беларуси, которая проведет групповой этап в Лозанне, варьируется в диапазоне от 19,8 до 120 швейцарских франков (примерно от 44 до 270 руб.).



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ФУТБОЛ

Относительно дешево обойдется поход на матчи футбольного Чемпионата Беларуси. К примеру, в минувшем сезоне стоимость обычных билетов на домашние игры борисовского БАТЭ обходились в сумму от 3 до 6 руб. за поединок. При этом предусмотрены VIP-варианты (15 руб.) и скидки, например, для организованных групп. Некоторые команды по сниженной стоимости продают билеты детям и студентам. В первой и второй лигах часто прийти на трибуны можно за символическую плату, а иногда – бесплатно.

При этом стоимость билетов возрастает, когда команда играет в рамках еврокубков. Но если цена билетов квалификационные матчи БАТЭ против польского «Пяста» или финского ХИКа в прошедшем сезоне составляла от 4 до 14 руб., то попасть на домашний матч в рамках групповой стадии Лиги Европы или Лиги чемпионов – гораздо дороже.

К примеру, в сезоне 2012-2013 стоимость билетных пакетов на матчи с немецкой «Баварией», испанской «Валенсией» и французским «Лиллем» на минском стадионе «Динамо» составляла от 200 тыс. до 700 тыс. неденоминированных руб. (по актуальному на то время курсу – от 24 до 83 долларов). Спустя два года на матчи против испанского «Атлетико» из Бильбао, украинского «Шахтера» из Донецка и португальского «Порту» – от 450 тыс. до 1,8 млн неденоминированных руб. (по актуальному на то время курсу – от 43 до 170 долларов).

БИАТЛОН

Один из самых популярных зимних видов спорта у белорусов – биатлон. В последние годы биатлонных соревнований у нас проводится все больше. К примеру, в прошлом году в Раубичах прошел чемпионат Европы. Стоимость абонемента на все виды программы турнира составляла 70 руб. На отдельные дни соревнований можно было попасть в среднем за 15-20 руб. А вот вход на летний Чемпионат мира в августе 2019 года был свободным. Пока нет информации и о стоимости билетов на этап Кубка IBU, который по плану состоится у нас в начале марта 2020 года. Не исключено, что вход также будет свободным.

В 2022 году в Раубичах пройдет долгожданный этап Кубка мира. В этом случае наверняка придется выложить сумму побольше. Для сравнения, в немецком Рупольдинге билетный пакет на трибуну стоит примерно 140 евро, на места вдоль трассы – 90 евро. В австрийском Хохфильцене проход на все гонки на трибуны – 50 евро, вдоль трека – 30.



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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

Одно из самых масштабных соревнований прошло в Беларуси в 2019 году. Попасть на соревнования в рамках II Европейских игр можно было за сумму от 5 до 50 руб. (от 2 до 20 евро). Наиболее доступные виды спорта для зрителей были бадминтон, дзюдо, карате и самбо. Самые дорогие билеты – на турниры по баскетболу 3х3 и пляжному футболу. При этом стоимость билетов на церемонию открытия была значительно выше и варьировалась от 150 до 300 руб., на церемонию закрытия – от 70 до 150 руб.

Для сравнения, в 2015 году первые подобные соревнования принял азербайджанский Баку. Там билеты на турниры для взрослых стоили от 2 до 5 манат (на тот момент примерно от 2 до 5 долларов), в зависимости от этапа соревнований, места проведения и категории зрительских мест. Стоимость билета на церемонию открытия была от 20 манат, а на церемонию закрытия – от 10 манат.