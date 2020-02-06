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О чем будут говорить Лукашенко и Путин на встрече 7 февраля?

06.02.2020 13:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко считает, что наступил некий момент истины, и пора решить проблемы в отношениях РБ и РФ, что он попробует сделать на встрече с Владимиром Путиным 7 февраля.



О таких планах президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 4 февраля во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», пишет select.by.


После этого он рассказал о своих претензиях к руководству РФ, которые, по-видимому, изложит Владимиру Путину. Это фактически новый пакет требований.

Во-первых, Лукашенко сообщил, что российская сторона пять лет назад при покупке Белтрансгаза обещала за 5 лет перевести Беларусь на российские цены по газу. Но этого не произошло.

Во-вторых, Лукашенко сообщил, что Беларусь просит Россию поставлять нефть по мировым ценам, но ее руководство настаивает на выплате специальной премии сверх мировой цены, хотя Западу, в частности, Венгрии, Польше реализует ее без премии.

В-третьих, Лукашенко отметил, что российская сторона предложила Беларуси газ по 127 за 1 тыс. куб. м, в то время как спотовые цены на газ в Европе находятся на уровне до 100 долларов.

В-четвертых, Лукашенко заявил, что Беларусь не просит у России никаких денег, а по российским кредитам платит от 4% до 6%, в то время как американцы платят по тем средствам, которые Россия размещает в долговые обязательства США, всего 1,5%. 

Лукашенко отметил, что Россия удачно разместила свои деньги в РБ, которая ежегодно выплачивает РФ 1 млрд. долларов.

Кроме того, он заявил, что нельзя говорить, будто Россия кормит Беларусь, так как РБ во внешней торговле с РФ имеет отрицательное сальдо в размере 9 млрд долларов. «Так кто кого кормит?» — задал Лукашенко риторический вопрос.

Он также особо отметил напрасную обеспокоенность «кого-то из россиян» отношениями Беларуси с США, заявив, что Беларусь как суверенная и независимая страна определяет, какую проводить внешнюю политику, и не наносит этим вреда России.


Возможно, вопрос о белорусско-американских отношениях станет главным на встрече президентов РБ и РФ, так как она пройдет всего через несколько дней после посещения Минска госсекретарем США Майклом Помпео

Александр Лукашенко заявил, что он не может сказать, что американцы такие уж большие друзья Беларуси, но период холода в отношениях двух стран закончился.

Он подчеркнул, что американская сторона оценила Беларусь, в частности, за предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе. Майкл Помпео даже пообещал обеспечить Беларусь нефтью по конкурентной цене.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко считает, что наступил некий момент истины, и пора решить проблемы в отношениях РБ и РФ, что он попробует сделать на встрече с Владимиром Путиным 7 февраля.
 
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