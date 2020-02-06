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Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

06.02.2020 13:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. До трех человек возросло число погибших из-за жесткой посадки самолёта в аэропорту турецкого Стамбула. Различные травмы получили 179 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

Трое пострадавших – в реанимации. Это произошло 5 февраля вечером. Лайнер, следовавший из Измира, выкатился за взлетно-посадочную полосу, после чего его фюзеляж раскололся на три части и загорелся. На борту находились 183 человека, включая экипаж.

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать плохая погода: сильный ветер и дождь. Расследованием занимается прокуратура.

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

Названа возможная причина жёсткой посадки самолёта в Стамбуле

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Новости Турции. До трех человек возросло число погибших из-за жесткой посадки самолёта в аэропорту турецкого Стамбула. Различные травмы получили 179 пассажиров,...
 
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