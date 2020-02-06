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Беларусь потеряла $330 млн из-за налогового маневра: рост экономики откладывается

06.02.2020 13:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. «Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета – $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов – почти $200 млн», – отметил Сергей Румас.

Также по итогам января 2020 в Беларуси будет падение экономики. Об этом сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на заседании Республиканского клуба директоров.

Замминистра отметил, что согласно базовому сценарию рост экономики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный сценарий на случай непредвиденных обстоятельств, которым заложен рост ВВП по итогам года на 1,9%.

«Пока мы видим, что, скорее, будет 101,9%, – отметил Дмитрий Ярошевич. – По результатам января, наверное, ВВП будет ниже 100%». На это, по словам замминистра, оказывает влияние много различных факторов.

«Пока мы видим, что, скорее, будет 101,9%, отметил Дмитрий Ярошевич. По результатам января, наверное, ВВП будет ниже 100%». На это, по словам замминистра, оказывает влияние много различных факторов.

Что это значит?

В бюджете появляются новые «дыры», которые правительство будет закрывать либо внешними заимствованиями, либо вводя новые сборы или увеличивая ставки налогов внутри страны. Низкий экономический рост или его падение отзывается снижением реальных доходов людей, ухудшением финансовых показателей компаний и росту безработицы.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Из-за налогового маневра в России Беларусь потеряла около $330 млн по итогам 2019 года. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы...
 
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